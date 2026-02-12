Antes de la pedida, Graciela y Dani comparten una íntima conversación sobre su futuro

Los Jiménez tenían los nervios a flor de piel ante la inminente pedida de Graciela, después de conocer que la hija de Dani y Marisol estaba hablando con un chico: "No quiero pensar en lo que voy a decir, así que voy a ver a lo que salga", decía el padre momentos antes de que llegue la familia del misterioso Juan. La familia del novio ha llegado con la intención de conseguir el visto bueno de los Jiménez a la relación entre Juan y Graciela.

Mientras Dani hablaba con la familia del novio, Marisol ha aprovechado para ver por primera vez a su futuro yerno: "Es muy guapo y muy alto. Le pega a mi Graciela, porque ella es una princesa y merece un príncipe". Mientras tanto, la joven ha esperado con su hermana Susi a que pueda ir a conocer a la familia de Juan, preguntándose qué hacer al llegar y trasladándole a su hermana sus peores miedos: "¿Y si me tropiezo?", preguntaba.

Nervios previos y la respuesta de Graciela

"No te pongas en lo negativo. Una vez que subas estas escaleras, ya eres una mujer pedida", decía Susi hablando de cómo ha cambiado la vida de ambas en los últimos años entre las dos hermanas.

En ese momento, Graciela ha llegado entre aplausos de ambas familias para decidir si quiere formalizar su relación con Juan. Dani le ha dado su visto bueno y ella ha dicho que quiere pedirse con el joven. La alegría y algunas lágrimas han aparecido en ese momento en una celebración increíble: "Juan ha sido el afortunado que se lleva a la moza de oro de España", afirmaba Dani.

Dani: "Esto no es un juego"

Antes de esta pedida, Dani y Graciela han mantenido una conversación en la que su padre le ha trasladado sus preocupaciones: "Tu madre se cree que te vas a escapar también, pero yo confío en ti", afirmaba Dani. Sin embargo, Graciela le ha querido tranquilizar, diciéndole que no lo va a hacer mal y que va a seguir las tradiciones gitanas.

"Estamos empeñados en que hagas una boda, porque es una cosa muy bonita. Te das a respetar con tu gente y lo único bueno y bonito que ha quedado de los gitanos es eso", decía él admitiendo que la boda es algo muy importante: "Espero que estés segura y que te guste el niño, esto no es un juego", pedía Dani. Graciela le ha dicho que está muy contenta por verle así de ilusionado y han compartido preocupaciones y consejos de cara al futuro matrimonio.

La Rebe: "Graciela tiene buen gusto"

Además, Graciela ha compartido un momento íntimo con sus hermanas entre cotilleos y confidencias con Susi y Rebe. Durante su charla en la habitación las tres han hablado y la mayor le ha pedido "detalles" sobre su noviazgo y Juan. Graciela le ha contado como le ha conocido: "Él me hablaba, pero como yo no quería novio pues no le contestaba. Subió esa foto y le dije que estaba muy guapo", admitía la joven.

Susi y Rebe han hecho un auténtico interrogatorio a su hermana sobre cómo es Juan, y ella les ha enseñado una foto del joven, impresionando a sus hermanas: "Es muy guapo. Me ha sorprendido, Graciela tiene buen gusto", decía la Rebe. Tras esto, le han preguntado si tiene mariposas en el estómago.