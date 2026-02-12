Raquel y Noemí se quedan en 'shock' tras el lujoso recibimiento de Taty y Camila Guiribitey

Raquel desvela su próximo plan de negocio mientras merienda con sus vecinas: "¡Pero qué dices!"

Compartir







Después de la misteriosa invitación que recibieron Noemí y Raquel Salazar para un 'brunch' con unas influencers de Miami, las Guiribitey, con un objetivo: hablar de negocios entre risas, comida y brindis "por las madres y las hijas". Taty Guiribitey les ha dicho a las reinas del brillo que quieren que sean sus embajadoras en España: "Que nos deis a conocer, que seáis nuestras madrinas", explicaba en 'Los Gipsy Kings'.

Parece que a las Salazar les ha gustado mucho esta propuesta: "Yo soy una persona que me gusta ayudar y me involucro en que les vaya bien", admitía Noemí. A lo largo de todo el almuerzo han compartido confidencias y posibles colaboraciones entre ambas familias en las redes sociales para que les conozcan a ellas en Estados Unidos y a las Guiribitey en España.

Las similitudes entre ambas familias ha hecho que Taty y Raquel hayan conectado mucho, al igual que Noemí y Camila, que han compartido los seguidores que tienen en las redes sociales. Una conversación de negocios en la que no han faltado las risas: "Cuando menos pega, me da un ataque de risa", admitía la Salazar.

"Las Salazar enseñando a las demás"

Además, Raquel y Noemí han aprovechado la visita de Taty y Camila a Madrid para enseñarle algunos términos que ellas utilizan: "Las Salazar enseñando a las demás", decía la madre. Finalmente, la reina del brilli-brilli le ha recomendado ir al mercadillo de Majadahonda, organizando una quedada entre las cuatro para ir a comprar: "Las voy a llevar a que conozcan lo que es comprar en condiciones. Vienes con nosotras que tenemos contacto. Somos VIP total", decía Raquel.

"Parece 'Gran Hermano'"

Al llegar a la residencia de Camila y Taty Guiribitey en Madrid, Raquel y Noemí han alucinado por el lujoso recibimiento que han tenido a su llegada: "Que si el chef, el 'subchef', la mujer, la ama de llaves, la cocinera. En vez de una casa hogareña parece 'Gran Hermano'", decía Raquel. Además, las reinas del brillo han comentado la casa de estas influencers y han aprovechado su estancia para hacerse una breve sesión de fotos.

Raquel también se ha quedado en 'shock' tras probar un tinto de verano con 'vino bueno', pues no está acostumbrada: "Mi paladar no está hecho a él y a mi eso no me gustó nada", decía dejándonos uno de los momentos más surrealistas del programa. Mientras esperaban a Taty y Camila también se han imaginado cómo serán estas influencers: "Estarán operadas seguro, como yo y tú", bromeaba Raquel. Una vez se han encontrado, la madre de las Salazar ha empezado a hacer la pelota a las Guiribitey porque "no sabía qué decir" y han compartido algunas confidencias y risas en una conversación en el sofá. ¿Hasta dónde llegarán los negocios entre ambas familias de influencers tras este encuentro?