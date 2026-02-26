Raquel Salazar busca el local para crear su 'brilli churrería'

El nuevo negocio va cogiendo forma y es que la idea de Raquel Salazar de abrir su propia churrería no ha dejado de avanzar. Con la ilusión de la Salazar por tener su propio negocio, le surgieron multitud de ideas para conseguir un nombre de marca único y que representara a la perfección a las 'brilli-brilli'; como "Aquí se moja el churro", "Churros y porras" o "Chocolatería Raquel".

Ahora que ya tienen camión donde la churrería cobrará vida, Raquel y Antón conoce al otro dueño, Mario; un joven que ha sorprendido a la Salazar por tener la misma edad de su hijo. Desde el primer momento, la madre 'brilli-brilli' ya comenzaba a liarla al toquetear las puertas.

Dentro de la furgo, Mario le mostraba cada una de las zonas; la zona donde se hacen los churros, las porras y le explicaba con qué ingredientes se hacía cada uno de ellos. Asimismo, el actual dueño le enseñaba a su vez dónde preparar el chocolate y el café. Al conocer esto, Raquel no ha dudado en preguntar si la licencia permite ampliar lo que pueden vender, como unas croquetas; a lo que él le explica que "tendrías que pedir otra licencia".

Mario detalla el motivo por el que quiere vender su negocio

Como la Salazar no dejaba de sorprenderse por cada rincón de la furgoneta, el marido de su hija le ha dado un toque para que no lo muestre tanto porque "si hace eso, para la negociación luego no le va a bajar". En este momento, Raquel le suelta a Mario un "la barra está picada eh", para reducir un poco las visibles ilusiones.

Momentos previos a la futura compra, la brilli brilli quiere saber los motivos por los que quiere vender el negocio. Mario le cuenta que quiere dedicarse a la música, sin embargo, no quiere venderlo porque es de su padre: "No la quiero vender, es un negocio de mi padre. Me la quiero quitar porque me quita tiempo para dedicarme a la música".

Saber que se necesita mucha dedicación, es algo que ha echado para atrás a la Salazar por lo que le ha planteado que si él no quiere deshacerse por su padre y ella no puede dedicarle mucho tiempo: ¿Y si en lugar de un traspaso, hacemos un semitraspaso? Tu empiezas el lunes para coger confianza, martes y miércoles y yo, jueves, viernes y sábado. Y si tienes novia, te dejo que hagas unas escapadas. Yo en navidades y semana santa me quedo aquí dando el cayo". Él le pide mantener entonces los precios, pero Raquel asegura que eso no es posible porque "quiero hacer el brilli churro"