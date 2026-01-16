Cada gesto o mirada coincide y es tan sorprendente que los internautas no dan crédito a lo que ven

Guía para usar adecuadamente el control parental sin impedir que tus hijos aprendan a autogestionarse

Compartir







La inteligencia artificial y las redes sociales pueden ser una combinación peligrosa. Es lo que está pasando con los deepfakes que cada vez son más difíciles de detectar y que evidencia la vulnerabilidad de los usuarios. La última manipulación de esta herramienta trae contenido de hombres que se hacen pasar por mujeres, según informa Marta Lilao.

Son jóvenes y guapas. Mujeres que solo con mostrarse por redes sociales ganan miles de likes y que enamoran a muchos que no saben que realmente son hombres. Es un nuevo logro de la inteligencia artificial.

PUEDE INTERESARTE Qué hacer tras sufrir una estafa digital

Mujeres atractivas y hechas a medida

Los chicos las usan para convertirse en jóvenes atractivas, hechas a gusto y medida. Cada gesto o mirada coincide y es tan sorprendente que los internautas no dan crédito a lo que ven. Y se trata de una herramienta que está al alcance de cualquiera con unos simples filtros.

"Existe una presión estética asociada a estas creaciones con la IA, y eso por supuesto afecta a nuestra imagen, pero también está afectando a ese engaño que les genera a los hombres que se creen todo esto", señala Ana Sierra, psicóloga y sexóloga.

PUEDE INTERESARTE Estafas de inversión en redes sociales: así usan la inteligencia artificial para captar a sus víctimas

Pero a esta ocurrencia ya le han llegado los primeros haters. Porque es una herramienta que no solo afecta a las mujeres sino que también lo están usando para transformarse en Elon Musk, hacer que se Shreck hable con tu voz o que papa Noel imite tus mismos movimientos. Sin duda, estamos ante una herramienta que dará mucho de qué hablar sobre los tipos de contenido que se suben a internet.