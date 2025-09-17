El FBI ha calculado que solo en 2023 supusieron pérdidas superiores a los cinco millones de euros en EE.UU

La Guardia Civil alerta sobre los fraudes con la tarjeta de crédito: consejos para no ser víctima

Compartir







Las estafas de inversión que utilizan las redes sociales para llegar a sus víctimas no deja de aumentar y lo hace apoyándose cada vez más en la inteligencia artificial. Los delincuentes llevan años utilizando la imagen de personas famosas para conseguir atraer a los inversores a sus trampas. Pero es que las posibilidades que da la IA hace que estos engaños sean cada vez más sofisticados y creíbles.

La empresa de ciberseguridad 'Exec' explica que las redes sociales las utilizamos para buscar información o entretenimiento y no estamos muy alerta. Pero lo cierto es que están llenas de anuncios fraudulentos que difunden supuestas oportunidades de inversión secretas.

¿Cómo llevan a cabo las estafas?

Utilizan vídeos falsos generados por inteligencia artificial con personajes famosos que supuestamente garantizan la legitimidad de esas inversiones. Hay cientos de ejemplos de periodistas, de jefes de Estado, de empresarios y celebridades. Estamos acostumbrados a ver estas imágenes, vídeos e incluso voces generadas con inteligencia artificial en memes y en campañas, la misma técnica que utilizan también los delincuentes.

Con ese cebo, se dirige a las víctimas a páginas que tienen apariencia de medios de comunicación nacional y a partir de ahí ya a otras páginas donde se les piden sus datos personales. Luego, se les se les presiona para que inviertan. Este tipo de estafas no solo no dejan de crecer, sino que son ya las más rentables para los ciberdelincuentes.

PUEDE INTERESARTE Los trucos para saber si una tienda online es fiable antes de pagar o introducir tus datos

Recomiendan no hacer clic en los anuncios de inversión

El FBI ha calculado que solo en 2023 supusieron pérdidas superiores a los cinco millones de euros en Estados Unidos. Lo que recomiendan los expertos es no pinchar, no hacer clic en esos anuncios de inversión que aparecen en redes, aunque tengan apariencia de ser legítimos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Recalcan que hay que consultar las reseñas e informarse antes de participar en cualquier tipo de inversión. Muy importante no invertir en nada que no se comprenda realmente ni dar datos personales en sitios donde hayamos llegado a través de un anuncio. La clave es desconfiar de cualquier anuncio llamativo que prometa unas ganancias demasiado buenas para ser verdad.