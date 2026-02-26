Nvidia la empresa más valiosa del planeta y el futuro incierto de la IA: ¿burbuja, oportunidad o amenaza?

Cristina Montalvo 26 FEB 2026 - 15:23h.

El impulso de la Inteligencia Artificial es lo que llevó a Nvidia a convertirse en la empresa más valiosa del planeta. Fabrica chips para la AI, que es lo que ha concentrado las inversiones multimillonarias en los últimos años y ha tirado de las bolsas mundiales. Lo ha hecho tanto que el gran temor del mercado era cuándo se empezarían a rentabilizar esas ingentes inversiones o si estábamos ante una burbuja. Ese miedo no ha desaparecido, pero en las últimas semanas hay otros que se han hecho más fuertes.

Como el miedo a que la IA ya sea capaz de automatizar muchas tareas. Muchos directivos habían dicho que el 2026 sería el año en que esta tecnología mostrara su valía y en varias semanas hemos visto desarrollos impensables hace nada. En particular, el lanzamiento de un agente de IA capaz de programar sin ayuda humana golpeó fuerte en bolsa a las empresas de software, pero ha sucedido también con las aseguradoras, compañías de inversión o incluso inmobiliarias. Y a partir de ahí han llegado pronósticos casi casi apocalípticos.

Dos publicaciones casi dístópicas sobre sus efectos se han hecho virales. Alertaban de despidos masivos, especialmente en los llamados empleos de cuello blanco, de trabajadores de oficina, de estudios superiores que podrían ser fácilmente sustituidos por agentes de inteligencia artificial mprovocando una crisis en cascada. Lo cierto, es que la moneda del futuro de la IA está en el aire y las apuestas sobre si será burbuja, oportunidad o amenaza se mantienen.