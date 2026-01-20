Risto Mejide agradece la valentía del joven y alaba su impulso que ayudó a salvar la vida de algunas víctimas

En 'Todo es mentira' reciben por videollamada a Julio, el primer civil de tan solo 16 años que ayudó a las víctimas atrapadas en los vagones del accidente ferroviario de Adamuz, para conocer de primera mano su testimonio.

Una entrevista en la que no ha dudado Risto Mejide en aprovechar para dedicarle unas palabras de agradecimiento pues su forma de actuar fue heroica teniendo en cuenta su corta edad.

"Hacer lo que tú hiciste no lo hace cualquiera"

Elizabeth, madre del joven también presente en la videollamada, confiesa que al principio "estaba un poco reacia" a ir a ayudar, tal y como había pedido su hijo, por un motivo: "Cuando me enteré que era un accidente ferroviario pues sabía que podía haber lo que vimos. Entonces no quería que mi hijo pudiese ver eso".

Fueron Julio y sus amigos quienes finalmente le convencieron para, por lo menos, traer a gente herida en los coches: "Sin pensarlo nos fuimos". Un testimonio que llama especialmente la atención de Risto Mejide: "Fíjate, tú querías proteger a tu hijo de todo el horror que podríais encontraros ahí y fue él el que te dijo 'Mamá, llévame'".

"De todas formas cuando entramos, se transformó el cuerpo y el impulso de querer ayudar a la gente era una cosa que... Solo querías quedarte ahí y hacer todo lo posible, correr para acá y correr para allá y ayudar", cuenta el protagonista de la historia.

El presentador trata de hacerle ver que ese impulso del que él habla "es de aplaudir". De hecho, le hace preguntarse a qué se quiere dedicar en un futuro para ganarse la vida: "Pues mira, a mí me gusta mucho subir vídeos cuando voy a pescar. Tengo canales en Instagram, en Tik Tok, en YouTube. Me gustaría mucho ser lo que se dice como 'youtuber'". Sin embargo, sus padres no consideran que sea una buena vía de escape y le piden que estudie.

No obstante, Risto Mejide quiere hacerle reflexionar sobre una cualidad suya sobre la cual, quizás, todavía no se había percatado: "Fíjate, en estas circunstancias, el primer impulso tuyo ha sido salir a ayudar. Yo creo que eso es una cosa a plantearte también, porque eso es muy necesario también en la sociedad".

Palabras exactas que le ha dicho el rey Felipe VI: "Me ha dicho que hace falta más gente de mi edad con esa mentalidad". Razón por la cual, Risto Mejide insiste: "No quiero banalizar el trabajo de youtuber, pero ponerse una cámara y decir cosas lo hacen muchos. Hacer lo que tú hiciste esa noche no lo hace cualquiera. No sé si eres consciente de eso".

"Aún yo creo que no soy tan consciente, pero mientras pase los días yo creo que ya me iré dando un golpe de realidad", señala el entrevistado. Momento en el que el presentador les despide agradeciéndoles su trabajo: "Gracias porque representáis lo mejor que tenemos, que es la gente".