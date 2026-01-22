Lo que desvelan las cajas negras de los trenes

Sandra Mir 22 ENE 2026 - 18:19h.

Los trenes, como los aviones, tienen unos "tacógrafos ferroviarios" que registran un centenar de variables diferentes: desde datos de velocidad o frenada a conversaciones.

Es el elemento más importante, colocado en la cabeza y la cola. La caja negra, que en realidad es naranja, es casi indestructible y registra los momentos previos al accidente. César Mariñas, ingeniero de telecomunicaciones, "la velocidad y la posición en la que estaba el tren cuando este impactó, el momento en el que se aplicó el freno".

Saber si el frenado fue de servicio o de emergencia es un dato fundamental. "Indicará cuándo frenó, la distancia que recorrió antes de impactar". Además registra una parte muy importante del suceso como "las conversaciones de cabina".

La información es muy fácil de extraer. "La policía lo mantiene bajo custodia".

Lo más complicado es interpretar estos registros y compararlos con los circuitos de las vías que es el mecanismo que envía los datos al centro de control en Madrid. "Eso se sabe en cada momento el estado de las señales y dónde se encuentra cada tren".

Comparar los registros de la caja negra con lo que se captó desde Atocha. Será fundamental para conocer las causas de un accidente tan grave como el de Adamuz.