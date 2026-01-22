Cronología de las llamadas de la tragedia de Adamuz: seis minutos de desconcierto

Dos minutos después de ese momento, del descarrilamiento, comienza un cruce de llamadas entre el centro del control de Atocha con el maquinista del Iryo y la interventora del Alvia.

Desde que se produce el accidente, hasta que en Atocha se dan cuenta de la gravedad, pasan 6 minutos.

Compartir







Dos minutos después de ese momento, del descarrilamiento, comienza un cruce de llamadas entre el centro del control de Atocha con el maquinista del Iryo y la interventora del Alvia. Audios que revelan el desconcierto que había en los primeros momentos del siniestro. Hicieron falta 6 llamadas y 6 minutos para descubrir la magnitud del accidente.

A las 8 menos cuarto, se produce la primera llamada al puesto de mando. Marca el teléfono el maquinista del tren Iryo.

"Aquí Atoche dime"

"Acabo de sufrir un enganchón a la altura de Adamuz"

Todavía no es consciente de que ha descarrilado. Habla de un enganchón, es decir, de un fallo de conexión entre la catenaria y el pantógrafo. Se activa y escuchamos de fondo el freno de emergencia.

PUEDE INTERESARTE Sus hijos y su mujer portan las cenizas de David Cordón mientras Huelva llora

Según desvela el director de tráfico de ADIF, Ángel García de la Bandera señala que "en ese momento sabemos que ha caído la tensión, observamos que el Alvia ya había pasado, sabemos que ya se han cruzado.

Tampoco en Atocha son consicentes del impacto poque lo que ven en el puesto de mando es como ambos trenes aunque detenidos en las vías ya se han cruzado. Siguen pensando que ha sido una bajada de tensión. No son conscientes ni siquiera de que hay un descarrilamiento hasta cuatro minutos más tarde cuando el maquinista del Iryo vuelve a marcar el teléfono.

PUEDE INTERESARTE Aljaraque llora a la familia Zamorano: globos blancos al aire de los compañeros de Pepe

Llamada 2

"Hola Atocha, comunicarle que es un descarrilamiento y estoy invadiendo la vía contigua"

Pero en ninguna de las dos llamadas menciona al Alvia, y no se es consciente de que el choque mortal con un segundo tren ya se ha producido. Tampoco parece que sean conscientes en Atocha.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Dos minutos después se intenta localizar para saber dónde está porque se ha quedado sin energía y tenemos que activar los protocolos.

Cuando ya desde Atocha, intentan contactar con Alvia, es imposible hablar con el maquinista. Le llaman hasta en dos ocasiones. La tercera, a y 49, llaman directamente a la interventora.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Llamada 3

"Oye te llamo de Atocha, estoy llamando al maquinista, pásamelo".

"Tengo golpe y sangre en la cabeza"

La interventora comunica que está herida y si afinamos el oído, escuchamos otra llamada de fondo. En este momento Atocha está en contacto a la vez con ambos trenes. Es aquí cuando en Madrid se dan cuenta de la magnitud y se temen lo peor.

Desde que se produce el accidente, hasta que en Atocha se dan cuenta de la gravedad, pasan 6 minutos.