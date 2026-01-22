Aljaraque llora a la familia Zamorano: globos blancos al aire de los compañeros de Pepe

Un pueblo roto en recuerdo de Pepe Zamorano, su mujer Cristina Álvarez, Pepe, el hijo de ambos, y su sobrino, Félix.

La pequeña de 6 años superviviente de la familia de Punta Umbría "salió sola de la tragedia y caminó por las vías"

Cientos de personas y un silencio sobrecogedor. En Aljaraque, esta noche llegaban los féretros a la multitudinaria capilla ardiente. Un pueblo roto en recuerdo de Pepe Zamorano, su mujer Cristina Álvarez, Pepe, el hijo de ambos, y su sobrino, Félix. Viajaban en el Alvia de vuelta a Huelva. Cuatro de los cinco que iban en el tren fallecieron. Solo la pequeña de seis años sobrevivió.

Cientos de vecinos de Aljaraque, Huelva, han despedido este jueves a los cuatro miembros de una familia --un matrimonio, su hijo y un sobrino-- que perdieron la vida en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) del pasado domingo. Aunque parte de la familia era oriunda de Punta Umbría, residían en este municipio que se encuentra cercano a la capital y al núcleo costero, por lo que la capilla ardiente se instaló en el pabellón municipal de deportes 'Alcalde Juan Manuel Orta Prieto' del pueblo aljaraqueño.

La misa de entierro en su memoria se ha celebrado en el mismo pabellón a las 11,00 horas y la familia ha estado arropada en todo momento por vecinos y los equipos de Gobierno del Ayuntamiento de Aljaraque y del Ayuntamiento de Punta Umbría, donde eran muy conocidos y queridos, ya que la madre, además de ser originaria de este pueblo, regentaba un comercio en la localidad puntaumbrieña.

Globos blancos y llantos desconsolados

A las afueras del pabellón se encontraba un grupo de niños con globos, que han soltado a la salida de los féretros mientras lloraban desconsolados. El silencio solo se vio roto por los lamentos y gritos de dolor por los familiares que saben que nunca más volverán a verlos y que se abrazaban con un llanto desgarrador.

Eran poco más de las 22,00 horas del miércoles cuando los féretros de estos vecinos de Aljaraque llegaban a la capilla ardiente. Tanto las víctimas mortales como sus familiares fueron recibidos en un clima de profundo respeto y recogimiento. Durante la noche, miles de vecinos pasaron por las instalaciones para sumarse a las muestras de condolencia, apoyo y cercanía hacia unas familias muy queridas en el municipio.

El alcalde de Aljaraque, Adrián Cano, acompañado por el presidente de la Diputación, David Toscano, y por el resto del equipo de gobierno, trasladó personalmente sus condolencias a los familiares, poniéndose a su disposición "para todo aquello que fuese necesario". "Aljaraque ha enmudecido, porque además era una familia muy querida y trabajadora. No hay consuelo. No sé qué palabras de consuelo se pueden usar", remarcaba el alcalde.

El Ayuntamiento de Aljaraque ha expresado su "más sentido pésame y acompañamiento" a las familias y seres queridos, uniéndose "al dolor" de todo el municipio "en estos difíciles momentos". Asimismo, ha querido enviar un mensaje de "consuelo" y pesar por el fallecimiento de Tamara Valdés, vecina de Bellavista y originaria de Cuba, que también ha sido víctima mortal del accidente.

Adiós a una madre y a una hija de Isla Cristina

De otro lado, el municipio de Isla Cristina ha despedido también este miércoles a una madre y una hija que también fueron víctimas mortales en el accidente ferroviario de Adamuz. La misa se ha oficiado a las 11,00 horas en la Parroquia de Nuestra Señora del Mar del barrio Punta del Caimán.

El alcalde, Jenaro Orta, ha señalado que ha sido "un día complicado", al tiempo que ha subrayado que "prácticamente la totalidad del pueblo" se ha volcado con la familia de las fallecidas. "Y como no podía ser de otra manera, a petición además de su marido, se ha despedido a las dos con un paso doble de su agrupación", ha añadido.

Orta ha destacado que son "dos personas muy queridas" con "muchísimos amigos" del mundo de deporte y de los carnavales", por lo que se esperaban la respuesta popular en el entierro porque "Isla Cristina, cuando se vuelca, no hay quien pueda con ella", ha dicho.

El alcalde ha destacado especialmente las circunstancias de la muerte de esta madre y su hija, señalando que "cuando de forma natural se nos va alguien ya es duro, pero cuando se te va de esta manera se multiplica por cien".