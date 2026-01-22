Confirman que el momento más duro fue encontrarse a la pequeña de seis años superviviente del Alvia sola: "Mi padre y mi madre están muertos"

Aljaraque llora a la familia Zamorano: globos blancos al aire de los compañeros de Pepe

Compartir







Jose María viajaba en el coche 4 del Alvia. Fue de los primeros en ayudar a la interventora herida. "Estuvimos un momento con ella e hizo lo que pudo, tenía sangre en la cabeza. Yo creo que todo el mundo estaba en el rango de que ha habido un golpecito, pero la hostia que pegó el tren". Hoy En Boca de Todos ha contado la situación dramática que vivió. "Yo me puse a andar hacia delanta con la linterna. Llegamos hasta la guardia civil y un agente de la guardia civil me dijo que de dónde venía. "Y le dije que venía del otro tren del de Huelva. Y estos dos agentes no lo sabían que había otro tren".

"Mi padre y mi madre están muertos"

Estos dos agentes que llegaron al tren Alvia tras conocer que había otro tren. Vieron un escenario espeluznante cuando descubren el segundo tren. Confirman que el momento más duro fue encontrarse a la pequeña de seis años - toda su familia ha sido hoy llorada en Aljaraque- , sola que les dijo: "Mi padre y mi madre están muertos". Era verdad, su hermano también había fallecido y el sobrino de la familia. Los dos agentes reconocen que no pudieron reprimir las lágrimas en casa.

PUEDE INTERESARTE Cronología de las llamadas de la tragedia de Adamuz: seis minutos de desconcierto

Ángel Ayala, uno de los guardia civiles que pudo ver los dos escenarios, "yo no esperaba que iba a encontrarme con esto, esperábamos que iba a ver heridos nada más, pero aquello cuando llegamos vimos que era muy grave. No sabíamos que había otro tren. El maquinista del Iryo no sabía que había otro tren y le dije que sí que a 500 metros. Giró la cabeza y ya no dijo nada".

PUEDE INTERESARTE Las interventora del Alvia salió despedida, rompió una puerta con la cabeza y quedó inconsciente

Arturo Carmona, el otro guardia civil, reconoce que vieron a un grupo de gente y fuimos corriendo a esa zona y en menos de 600 metros vimos los primeros cuerpos. Nosotros lamentablemente estamos acostumbrados a ver muertos en los accidentes, pero esto es imposible de asimiliar. Hya que guardar la calama, pensar de manera frío y ya en casa lloramos".