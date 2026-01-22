Las interventora del Alvia salió despedida, rompió una puerta con la cabeza y quedó inconsciente

"Iba sentada en el asiento del maquinista en la cabina de atrás y con la puerta cerrada"

"He salido despedida desde la cabina de atrás hasta las sala de viajeros que he abierto la puerta con la cabeza y he perdido el conocimiento"

Compartir







Y una llamada más, fundamental en el relato de los hechos. La interventora del Alvia se volvió a poner en contacto con el centro de control. Es entonces cuando explica lo que le pasó dentro del tren.

"A ver os estáis preocupando os voy a decir algo que ya estoy mejor. Estaba en la cabina de atrás porque me ido a la cabina de atrás a guardar la impresora y el datáfono y todo el rollo que acababa de vender un billete y me he ido a la cabina de atrás por es, a guardar las cosas".

"Iba sentada en el asiento del maquinista en la cabina de atrás y con la puerta cerrada. He salido despedida desde la cabina de atrás hasta las sala de viajeros que he abierto la puerta con la cabeza y he perdido el conocimiento. Ahora me duele muchísimo todo el lado derecho del cuerpo y la parte derecha de la cabeza que ha sido donde me he dado el golpe, pero bueno he podido andar hasta la zona donde están los bomberos y demás. Y bueno, no os puedo decir mucho más y gracias por preocuparos".