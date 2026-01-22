El mapa de los puntos negros por vibraciones en trenes de alta velocidad en España

Las denuncias de los maquinistas ha hecho que en las últimas horas Adif haya reducido el límite de velocidad en varios tramos.

Las denuncias de los maquinistas ha hecho que en las últimas horas Adif haya reducido el límite de velocidad en varios tramos. Reducciones de velocidad de 300 km que es el máximo a 160 km/h. A esta hora se ha levantado ese límite en la línea Madrid- Barcelona estaba impuesto en un tramo de 150 kilómetros. Y sigue activo en el AVE Madrid-Valencia en casi 2 km.

Pero hay muchos más tramos conflictivos por toda la red: En la línea Madrid Sevilla fundamentalmente el tramo de Adamuz. En La línea Madrid - Barcelona: el tramo más conflictivo está en Calatayud. También de Córdoba a Málaga los maquinistas recomiendan que no superar los 250km hora. Y en la línea Madrid - Valencia hay puntos conflictivos en Villarrubia, en Cuenca y en Xátiva.

Adif ha limitado temporalmente la velocidad máxima a 220 kilómetros por hora en 28 kilómetros de la línea Ourense-Santiago, la que registró el accidente del Alvia en Angrois hace 13 años, tras avisos de maquinistas por el estado de la vía.

En concreto, la reducción del máximo al que pueden circular los trenes por esta línea pasa de 300 a 220 kilómetros por hora, "por defectos de geometría en aparatos de dilatación", en el tramo que va del punto kilométrico 56,200 al 84,200