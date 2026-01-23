El desgarrador testimonio de Santiago, superviviente del tren descarrilado

¿Cómo es posible que el control de mando de Atocha no detectase el descarrilamiento del tren Alvia?

‘En boca de todos’ habla con Santiago Salvador, un pasajero superviviente del vagón 1 del Alvia, vagón donde más gente ha fallecido, acaba de salir del hospital. Él salvó a la niña de seis años que ahora está huérfana. Tiene la tibia rota y viajaba con su novia, Cristina, que está en la UCI, bastante grave. La fe fue lo que le ayudó a salir. Cuando se despertó, escuchó una voz que le dijo ‘vas a vivir’.

“Estábamos llegando a Atocha para coger el tren y mi novia me dijo algo como ‘Santiago, ¿te imaginas que ahora mismo pasa un accidente de tren, que un tren choca con otro tren?’ y le dije que eso no puede pasar, que es imposible. Luego el vagón se estaba moviendo mucho, más de lo normal, parecía una montaña rusa y le comenté a mi novia, diez minutos antes del accidente que se estaban moviendo más de lo normal, ahí tuve un presentimiento de que algo iba a pasar”, es parte de su testimonio.

El desgarrador relato de un superviviente sobre el descarrilamiento del Alvia

En el momento del accidente, Santiago cuenta que “el tren empezó a frenar, después las luces se apagaron y yo empecé a volar. En el momento en el que el vagón volcó en el barranco, yo estaba en el aire y esa fue mi suerte, por eso estoy vivo. Escuchaba como una trituradora de huesos, había sangre por todos lados… era el infierno. No le deseo a nadie esto, ni a mi peor enemigo”. Iba en un asiento junto a la venta y su novia iba a su lado.

“Cuando volé, me di cuenta de que me había fracturado la tibia al golpearme con un asiento. Todo se tranquilizó, yo estaba medio desmayado y escuché una voz de mi novia decir ‘Santiago’ y ahí me desperté, escuché una voz divina de mi subconsciente que me decía ‘vas a vivir’, me observo las manos y veo un aura iluminándome, que me estaba protegiendo. Ahí, con una pierna fracturada, que no podía moverla, empecé a trepar con ayuda de la otra pierna a donde estaba mi novia. Estaba bien por suerte, pero aplastada bajo unos asientos. Ahora no está bien psicológicamente”, añade este superviviente.

Así rescató Santiago a la niña de seis años

Además, Santiago puso sacar a la niña superviviente cuya familia ha fallecido: “Gracias a un niño de 16 años, Julio, empezó a sacar a la niña. Él no tenía fuerzas para sacarla para arriba, eran dos metros de altura, y le dije al chico ‘dame a la niña que yo la empujo y se queda conmigo’. Me dijo ‘tengo frío’ y la abrecé con todas mis fuerzas. Estuve unos minutos con ella y me preguntaba ‘¿y mis padres, mi familia?’ y yo le decía que estaría todo bien, que iban a vivir, pero tristemente han fallecido”.

Santiago se emociona al hablar con la madre de su salvador: "Tu hijo me devolvió a la vida"

Elisabeth es la madre de Julio, el joven de 16 años que se ha convertido en el héroe de Adamuz tras ayudar a rescatar a varias personas instantes después del fatídico choque de los dos trenes. Elisabeth ha explicado que su hijo, que el día anterior al accidente cumplió 16 años, ha acudido hoy al instituto porque "necesita volver a la normalidad", pero no ha querido dejar pasar la oportunidad de conversar con Santiago, uno de los rescatados por su hijo.

Santi recuerda perfectamente a Julio y a su familia, y ha agradecido emocionado a Elisabeth la labor tan heroica que el adolescente llevó a cabo minutos después de la tragedia: "Tienes un hijo que es el caballero de la armadura oxidada, es un héroe, él me dio la vida, le debo muchas cosas a su chico. Yo soy el chico cuya novia su hijo cogió en brazos porque ella no podía andar. Se ve que su hijo es muy bueno, gracias a usted también por tener un hijo tan bueno, yo ya siento que le quiero mucho. Julio me dio mucha esperanza, el chico no paraba de decirme todo el tiempo que estuviera tranquilo, que iba a vivir, yo me desvanecía y él me daba energía para seguir luchando".

Elisabeth ha compartido con la audiencia de 'En boca de todos' cómo se siente Julio actualmente pese a que intenta volver a la normalidad: "Mi hijo ha visto imágenes que no debería haber visto, yo sé que mi hijo va a necesitar ayuda y soy consciente de las imágenes tan terroríficas que puede tener en su cabeza, imágenes que ahora mismo no puede procesar porque está en la burbuja de cosas buenas con agradecimientos y reconocimiento. Sé que en algún momento le va a venir el golpe de lo que vio, estamos muy pendientes de él y tenemos ya prevista la ayuda que le vamos a dar cuando lo necesite".