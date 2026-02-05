Logo de cuatrocuatro
Víctor de Aldama muestra los mensajes en los que es amenazado de muerte por señalar a Delcy Rodríguez: "Tengo miedo"

Víctor de Aldama busca los mensajes de amenazas de muerte. 'Horizonte'
Desde que Víctor de Aldama declarase en la Audiencia Nacional y alegase que posee un sobre enviado por Delcy Rodríguez que contiene información sobre entradas irregulares de dinero de los socialistas relacionadas con una empresa petrolífera venezolana, el empresario ha confesado que está recibiendo amenazas.

Un tema sobre el que Iker Jiménez no ha dudado en preguntarle en su entrevista en 'Horizonte', donde el empresario le ha permitido leer los mensajes en los que recibía una amenaza de muerte.

