Horizonte Madrid, 05 FEB 2026 - 23:44h.

Víctor de Aldama les da su móvil a Iker Jiménez y Carmen Porter para que lean en voz alta los mensajes con los que ha sido amenazado de muerte

Víctor de Aldama responde a Félix Bolaños tras anunciar que se querellará por sus acusaciones de soborno: "Ojalá sea así"

Desde que Víctor de Aldama declarase en la Audiencia Nacional y alegase que posee un sobre enviado por Delcy Rodríguez que contiene información sobre entradas irregulares de dinero de los socialistas relacionadas con una empresa petrolífera venezolana, el empresario ha confesado que está recibiendo amenazas.

Un tema sobre el que Iker Jiménez no ha dudado en preguntarle en su entrevista en 'Horizonte', donde el empresario le ha permitido leer los mensajes en los que recibía una amenaza de muerte.