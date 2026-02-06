Horizonte Madrid, 06 FEB 2026 - 00:55h.

Iker Jiménez le pregunta a David Alandete sobre lo sucedido con Óscar Puente y "la movida en España con los periodistas"

Tras presentar su nuevo libro 'Objetivo venganza', Iker Jiménez aprovecha para que el corresponsal en Washington revele lo sucedido con el ministro Puente y" la movida en España con los periodistas" en 'Horizonte'.

La opinión de David Alandete sobre las críticas de sus compañeros de profesión

Entendiendo que en el programa "lo habéis padecido", el periodista explica que "es duro verte señalado injusta e innecesariamente por la profesión por hacer preguntas": "Vosotros por hacer preguntas sobre una emergencia nacional en un plano muchísimo más importante sufristeis un señalamiento atroz y ahí va mi solidaridad". De hecho, aprovecha "como valenciano de Algemesí" para "agradecer" su labor.

"En mucha menor medida, yo por hacer una pregunta sobre España vi como de repente la ministra de Defensa y el ministro de Transportes, que alguien me explique a mí qué hace el ministro de Transportes opinando sobre lo que pasa en la Casablanca, me llamaron traidor", señala Alandete. Incluso, después de eso, asegura que le dijeron que era "un patriota de carnet del 'ABC'". Algo que molestó al entrevistado pues "en lugar de tener la solidaridad unánime de los compañeros de la prensa" lo que se encontró a compañeros de su "excasa", el periódico 'El País', poniendo un tweet en el que dicen: "'Cómo me reconforta que no sea que Trump está obsesionado con atacar en mi país, sino que es Alandete el que está instigando las críticas'".

"¿Cómo hacer una pregunta sobre tu propio país es convertirte en un traidor? O sea, realmente es algo muy amargo, pero ya no para Puente, que yo directamente de él no espero nada. Pero de compañeros de profesión es algo realmente deleznable", afirma tajante.