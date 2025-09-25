Sánchez ha afirmado que cree que puede volver a articular una mayoría para seguir trabajando

Pedro Sánchez defiende la inocencia de Begoña Gómez y de su hermano: "El tiempo pondrá las cosas en su sitio"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respaldado a su ministra de Igualdad, Ana Redondo, con los fallos de las pulseras antimaltrato. Aunque no es lo único que ha hecho. El jefe del Ejecutivo ha defendido la inocencia de su mujer y de su hermano y ha insistido en que volverá a presentarse a las elecciones. Según informa Carlota Núñez y Susana Camacho, esto último lo ha dicho sonriendo y confesando que ya lo ha hablado con su familia.

Sánchez ha afirmado que cree que puede volver a articular una mayoría para seguir trabajando. No es la primera vez que lo dice. Pero en esta ocasión ha pronunciado esas palabras pocas horas después de conocer la última decisión del juez Peinado y con la oposición pidiendo su dimisión por todos los casos judiciales que afectan a su entorno.

Pedro Sánchez ha subrayado que no solo quiere agotar la legislatura sino que quiere intentar gobernar otra más. “Sí. Es algo que he hablado con mi familia y mi partido y, si ellos me lo permiten, confirmo en que repetiremos la mayoría y seguiremos adelante”, ha recalcado. No es la primera vez que asegura que repetirá como candidato, solo que ahora su mujer está más cerca del banquillo y lo de su hermano ya está claro.

“El tiempo pondrá las cosas en su sitio. Nos toca defender la verdad, pues defenderemos la verdad y la verdad es que mi hermano y mi mujer pues son inocentes”, ha recalcado. Por eso, ha reclamado ya para ellos una reparación futura del juez Peinado: “La interpretación se lo dejo a ustedes, claro que pueden ustedes sacar las conclusiones que consideren”.

Ayuso sale al rescate del juez Peinado y los ministros defienden a Sánchez

Los ministros han sacado ya sus conclusiones y han calificado este movimiento judicial como “intolerable”. Mientras, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha salido al rescate del magistrado: “¿Cómo será la persecución que está sufriendo, que ha tenido que querellarse contra ministros? Esto es algo nunca visto. Por ahora, el único sentenciado es el propio juez”.

Ayuso ha repasado así la semana de Sánchez: “La mujer del presidente, un asistente y el delegado del Gobierno se sentarán en el banquillo. El hermano del presidente es enviado a juicio. La Moncloa es un culebrón caribeño”. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha señalado en ‘El Programa de Ana Rosa’ que no tiene duda de que Sánchez se presentará en 2027 y en el 2037 también.

“Yo creo que su modelo es Maduro. Sánchez no solo va a hacer todo lo posible por aguantar hasta el 27, sino que va a hacer todo lo posible para que las elecciones no se celebren en condiciones de normalidad y de legalidad”, ha indicado. Dejando, eso sí, un aspecto claro: todos están de lleno en un nuevo ciclo electoral.