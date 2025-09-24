El jefe del Ejecutivo ha señalado que el tiempo pondrá las cosas en su sitio en las dos causas judiciales

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la inocencia de Begoña Gómez y de su hermano David Sánchez en las causas judiciales en las que se encuentran. El jefe del Ejecutivo ha señalado que "el tiempo pondrá las cosas en su sitio y la verdad se impondrá".

"El tiempo pondrá las cosas en su sitio. Si toca defender la verdad, pues defenderemos la verdad, y la verdad es que mi mujer y mi hermano son inocentes", ha recalcado. El presidente ha resaltado que espera que, cuando se demuestre esa inocencia, tenga la misma repercusión mediática que lo que está planteando ahora el juez Juan Carlos Peinado.

Sánchez responde a Feijóo sobre si se merece o no el acta de diputado

Pedro Sánchez ha contestado a las palabras del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sobre que no se merece el acta de diputado. El mandatario ha recalcado que, en democracia, quienes deciden quiénes son los diputados y el presidente del Gobierno son los ciudadanos con su voto, no él con sus insultos.

Sánchez ha hecho estas declaraciones después de que este mismo miércoles, el juez Peinado -que lleva a cabo la investigación contra su esposa- haya comunicado que Gómez se someterá a un jurado popular si finalmente se abre juicio oral contra ella por delito de malversación.