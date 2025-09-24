La noticia ha sorprendido de madrugada al presidente del Gobierno en Nueva York

El juez Peinado quiere que un jurado popular juzgue a Begoña Gómez: cómo se eligen a los integrantes, requisitos y funciones

Compartir







La decisión del juez Juan Carlos Peinado marca la mañana en el Congreso de los Diputados. Se ha vivido otra sesión de control con sobresalto judicial incluido. Los ministros de Pedro Sánchez no se esperaban esa decisión del magistrado y se han lanzado a cuestionar “su trabajo surrealista”, según informa Susana Camacho.

Entre el Gobierno y los socios se respira un ambiente de sorpresa y enfado. "Muchísima gente en España va a terminar pensando que se está buscando un juicio más político que legal", lamenta Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha. La frase más repetida entre los ministros es que, a partir de ahora, en el momento de los recursos, un tribunal imparcial pondrá las cosas en su sitio.

PUEDE INTERESARTE La Audiencia de Madrid tumba parte de la causa de Peinado contra Begoña Gómez: las dos causas que archivará

"Sánchez es el responsable de este lodazal", según Feijóo

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, le hace a Pedro Sánchez el máximo responsable del lodazal que le rodea. Feijóo sostiene que ya no cuela lo de la persecución judicial y remata con que el presidente del Gobierno no merece ser diputado de esta casa.

"Sánchez es el responsable de este lodazal. Este señor no merece tener un acta de diputado en el Congreso. No se dan cuenta que así no se puede seguir. Esto es un disparate continuarlo", afirma. Y avala lo del jurado popular: "Supongo que a los jurados populares tampoco les van a trasladar que hay una persecución judicial".

PUEDE INTERESARTE Una asesora de Moncloa intercedió por Begoña Gómez para mantener los patrocinios de su cátedra

"Un tribunal imparcial pondrá las cosas en su sitio", resalta Bolaños

Pero los socios del Gobierno lo ven claro. "Mientras el señor Feijoo está en el Partido Popular queda PSOE para rato", afirma Gabriel Rufián, portavoz de ERC. Las vicepresidentas y el ministro de Justicia, Fernando Grande-Marlaska, no paran de hablar. La noticia de que Begoña Gómez podría ser juzgada por un tribunal popular corre como la pólvora por el Congreso.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, recuerda que el Supremo ya descartó la malversación: "Y sin duda, un tribunal imparcial pondrá las cosas en su sitio como ya hizo el Tribunal Supremo en este mismo asunto".

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

La noticia pilla a Pedro Sánchez en Nueva York

La noticia ha sorprendido de madrugada al presidente del Gobierno en Nueva York. En Moncloa ya utilizan las palabras "estupor, incredulidad u obscenidad" para describir cómo han recibido la noticia. Fuentes del Gobierno subrayan que en realidad esto es un acoso y una persecución a la familia de Sánchez.

Recordemos que esta semana la jueza de Badajoz también ha enviado al banquillo a su hermano. En el entorno del presidente y el propio Sánchez están escandalizados ante lo que están viendo. Aunque a pesar de todo, dicen que Sánchez está tranquilo y centrado en su agenda internacional en las Naciones Unidas, que es donde tiene que estar.