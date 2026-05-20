El imputado en el caso mascarillas habla de “Financiación irregular del Cartel de Ferraz”

Pedro Sánchez reacciona a la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero: “Son momentos duros…”

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En directo desde el Congreso de los Diputados, Leticia Santos nos ha dado la última hora sobre la imputación al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero en la ‘Operación Tibet’ y ha informado sobre le post premonitorio de Víctor Aldama, que asegura que ‘Las Fallas’ no han hecho más que empezar.

Acostumbrados a sus anuncios sobre la implicación de políticos socialistas en tramas de corrupción, el imputado en el caso Koldo, ha vuelto a hacer público su intuición de lo que todavía queda por salir a la luz ante lo que él considera una trama de corrupción del PSOE.

Tan solo 24 horas después de conocerse la imputación del expresidente del Gobierno por su presunta implicación en la ‘Operación Tibet’, Víctor de Aldama publicaba en sus redes sociales: “Queda la mascletá de la Sepi, la mascletá del informe patrimonial de Santos Cerdán. Y la traca final de la financiación irregular del Cartel de Ferraz. Tic tac, tic tac”.

La reportera de ‘En boca de todos’ ha recordado que el empresario aseguró hace tiempo que José Luis Rodríguez Zapatero acabaría en prisión y parece que los acontecimientos se están poniendo a favor de su teoría.

Cuca Gamarra, vicesecretaria general del PP: “Lo único que ha hecho el señor Sánchez ha sido proteger a Zapatero”

Tras la imputación del José Luis Rodríguez Zapatero en la ‘Operación Tibet’ por un presunto tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental. Cuca Gamarra, vicesecretaria general del PP ha conectado en directo con Nacho Abada en ‘En boca de todos’ para expresar su opinión al respecto: “Lo único que ha hecho el señor Sánchez ha sido proteger a Zapatero”. Y ha analizado la reacción del socialismo: “Hay investigaciones y se persigue el delito… Con el Sanchismo, ser socialista ha pasado a ser comisionista”.

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