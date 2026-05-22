Asegura que hay una mujer que formó parte del Gobierno de Sánchez que está muy nerviosa

Un hombre entra y sale con papeles de la sede del PSOE hacía el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero: “Es una carpeta marrón de cartón reciclado”

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Ketty Garat, adjunta a la dirección de ‘The Objective’ y autora del libro ‘Todos los hombres de Sánchez’, ha conectado en directo con Nacho Abad en ‘En boca de todos’ para explicar los últimos movimientos en el ‘caso Plus Ultra’ y ha asegurado que en el PSOE se esperan nuevas detenciones.

Sin conocer los motivos que podrían estar provocando que un trabajador de Ferraz entre y salga del despacho del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero con documentación, Ketty Garat sí ha apuntado que en el PSOE están muy nerviosos.

Al parecer el auto del sumario no se conocerá hasta el próximo lunes porque no ha dado tiempo al volcado completo de los datos encontrados en los teléfonos móviles registrados, pero sí asegura que en el PSOE se están anulando agendas por miedo a lo que pueda suceder.

No ha dado los nombres de los dos ministros que supuestamente aparecen en el auto, pero sí ha explicado que uno de ellos podría ser una mujer que dejó el Gobierno a finales de 2023: “Hay una persona que estuvo en el Gobierno… Es una mujer, está muy nerviosa y no sé por qué. No quiero señalarla, pero sí se habla de ello en el partido socialista…”.

Asegura que en Ferraz se está hablando mucho del tema “Se ha creado una especia de Gran Hermano socialista” y ante los acontecimientos que avecinan ha producido a la “Cancelación de múltiples actos en las agendas de los representantes socialistas, sobre todo en la Comunidad de Madrid”. Además, también ha barajado la detención de Gertru, la secretaria de José Luis Rodríguez Zapatero.

Así es Gertru, la secretaria investigada de José Luis Rodríguez Zapatero en la ‘Operación Tibet’

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Mercedes Serraller, periodista de ‘Artículo 14’, ha conectado con Nacho Abad para contar quién es Gertru, la mujer de confianza de Zapatero e investigada también en la ‘Operación Tibet’. Es secretaria de Zapatero desde el año 2.000, es una fiel colaboradora del expresidente y pieza clave en la supuesta trama investigada.

Joan Guirado, periodista ‘ABC’, sobre el sumario del caso Plus Ultra: “Un ministro que lo era entonces y lo es ahora, y el nombre de otro que no lo era entonces…”

Joan Guirado, periodista del ‘ABC’ ha conectado en directo con Nacho Abad para contarnos quién es Gertrudis, la secretaria de José Luis Rodríguez Zapatero desde el año 2.000 y que también ha sido imputada en la ‘Operación Tibet’, por su papel fundamental en la ejecución de las órdenes del expresidente. Además, nos ha adelantado que en el auto del caso aparecen dos ministros socialistas: “Un ministro que lo era entonces y lo es ahora, y el nombre de otro que no lo era entonces…”.

Iván Redondo, sobre su supuesto a José Luis Ábalos: “No es verdad, ya se lo dije a Ketty”

Iván Redondo, exdirector de gabinete de Sánchez, ha respondido a Nacho Abad sobre la actualidad política y no ha dudado en hablar claramente sobre la información que publica Ketty Garat sobre su supuesto aviso a José Luis Ábalos.

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