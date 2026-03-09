Risto Mejide da su opinión sobre la polémica interrupción de una obra feminista por parte de una concejala de Collado Villalba

Un profesor en Irán niega que sus alumnas estén obligadas a usar velo y Risto Mejide le desmiente tajante: "Aquí si mientes, no mereces más voz"

Compartir







Una vez finalizada la pieza en la que 'Todo es mentira' explica la polémica de este fin de semana de una concejala del Partido Popular de Collado Villalba, el cómico del programa Pere Aznar bromea sobre el tema actuando un enfado similar al de la protagonista de este suceso e ironizando: "Desde que está Pedro Sánchez no se puede censurar nada, hombre".

"Yo, sinceramente, menudo país se nos está quedando", opina Risto Mejide. Una afirmación que, sumada al previo 'acting', desata la carcajada de Susana Díaz, presente en la mesa del programa. "¡Ya está esta risa!", continúa bromeando el cómico acercándose a ella.

La opinión de Risto Mejide

El presentador continúa la broma confesando algo entre risas: "Más de una vez y más de dos, no me han faltado ganas de hacer lo que ha hecho esta concejala, también te lo digo. Según qué espectáculo, yo habría salido y habría dicho '¡Ya está bien!'".

Sin embargo, no lo haría principalmente por dos motivos que da en el programa: "Uno tiene cierto respeto por los profesionales que hay sobre el escenario y, segundo, si algo no te gusta coges, te levantas y te vas". De hecho, apunta el quid de cuestión por el que se ha convertido en una polémica es que, haciéndolo, se lo está "negando a los demás", afirma Risto Mejide. "Ahí está el salto que yo creo que en su cabeza era espectacular", añade.

Y es que la concejala debió pensar, bromea el presentador: "Ahora vas a ver cómo salvo yo a esta gente de tener que escuchar vagina"