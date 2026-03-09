El miedo a la guerra por parte de Europa dispara el comercio de armas en el mundo

Beatriz Benayas 09 MAR 2026 - 21:24h.

El miedo a la guerra por parte de Europa ha disparado el comercio de armas en el mundo.

El miedo a la guerra por parte de Europa ha disparado el comercio de armas en el mundo. Es la conclusión del Instituto para la paz tras analizar las transferencias de armas en los últimos cinco años. Desde poco antes de la guerra de Ucrania, el comercio ha aumentado más de un 9%.

Estados Unidos gana terreno en su dominio como potencia armamentística. Repite como máximo exportador con más fuerza. De vender el 36% de todas las armas del mundo escala al 42 y refuerza su posición dominante.

Rusia se debilita

Rusia cae, se debilita. De exportar un 20% de las armas pasa a vender menos del 7%.

Precisamente el miedo a Rusia ha sido el detonante para que Europa se haya convertido en el primer importador de armas al comprar un tercio del total, le siguen Asia y Oceanía yb Oriente Medio que se han armado menos que en el lustro anterior.

Aquí en Europa las compras de defensas se han multiplicado por tres sobre todo por los envíos a Ucrania, el rearme de Reino Unido y sobre todo, de Polonia, que ha comprado un 800% más.