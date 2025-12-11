¿Cuánto va a subir el SMI? ¿Va a haber que tributarlo?

Cristina Montalvo 11 DIC 2025 - 17:07h.

Los expertos plantean subir el salario mínimo en 2026 entre un 3,1 % y un 4,7 %.

La premisa para calcular la subida es que el SMI siga representando el 60% del salario medio neto en España.

Hoy hemos conocido la propuesta de los expertos del ministerio de Trabajo para la subida del Salario Mínimo del año que viene. Han presentado dos escenarios.

La premisa para calcular la subida es que el SMI siga representando el 60% del salario medio neto en España que es el compromiso de la Carta Social Europea. Para evitar conflictos como el del año pasado con Hacienda, sobre si debe tributar o no, los expertos esta vez les han dado los deberes hechos y ofrecen dos opciones; una subida del 3,1%, 37 euros, si no tributa, o del 4,7%, hasta los 56 euros, si se decide que sí lo hace.

CEOE y Cepime plantean una subida del 1,5%

En ambos casos está por encima de la propuesta de la patronal. Ayer, CEOE y Cepime plantearon una subida mucho menor, del 1,5%, porque aseguran que los datos que los que los expertos utilizan para calcular la subidas no incluyen ni a los trabajadores agrarios, pesqueros, ni personal doméstico, que son muchos de los que cobran el SMI.

Dicen que tomando la EPA como referencia ya se está en ese 60% del salario medio y hacen hincapié en el coste para los empresarios. Esa subida propuesta, de 18 euros por mensualidad, tendrá un impacto de 860 millones de euros. Pese a todo esta subida se quedaría por debajo de la inflación. Por eso los sindicatos la califican de ridícula.

CCOO y UGT proponen que el SMI tribute en el IRPF el año que viene y que para mantener el nivel adquisitivo de los trabajadores suba un 7,5%, 89 euros más en cada mensualidad. El Gobierno no necesita apoyo parlamentario para esto, puede decidir la subida que considere. El año pasado tomó la parte alta de la horquilla que habían dado los expertos y lo aumentó en 50 euros. Así que, presumiblemente, ahí estará. Será Hacienda y no Trabajo, quien decida si el SMI empieza a aportar al IRPF.