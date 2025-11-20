La carrera de Xisco contra el cáncer de páncreas: le dieron días de vida hace 5 meses

Patricia Pereda 20 NOV 2025 - 21:58h.

Con 28 y dos hijos a Xisco le dijeron que tenía cáncer de páncreas en estadio 4 con metástasis en el hígado.

Xisco nos invita a la carrera de las ciudades: todo el dinero que se recaude irá a ensayos clínicos

El cáncer de páncreas es uno de los que tienen un peor diagnóstico y según los científicos todavía estamos lejos de encontrar remedio. En 2024 se diagnosticaron en España más de 10.000 casos nuevos. No es de los más comunes, es el séptimo más diagnosticado, pero sí uno de los más letales. Un cáncer que además no para de crecer en gente joven como Xisco, informan Patricia Pereda y Esther Sosa.

Hace cinco meses a Xisco Quesada @xiscoquesada9 le dieron días de vida. Con 28 y dos hijos le dijeron que tenía cáncer de páncreas en estadio 4 con metástasis en el hígado. Xisco empezó con quimioterapia con una idea clara: no rendirse. "Al principio perdí mucho peso, fue muy duro, no podía coger a mis hijos".

Empezó con deporte, buena alimentación, mucho sol y su familia siempre su familia.

Y le ha ayudado mucho contar su historia en redes sociales. "El cáncer me enseñó que el tiempo no se mide en días, sino en momentos. Me ayuda a olvidarme de que soy un paciente oncológico", confiesa.

El cáncer de páncreas sigue siendo uno de los tumores con mayor mortalidad. El 80% de los casos está muy avanzado cuando se diagnostica.

Alfredo Carrato, presidente de la Sociedad Europea del Cáncer de Páncreas lanza una predicción que da miedo. "Va a ser la segunda causa de muerte en cinco años"

Por eso es tan importante la investigación. "Para que esta enfermedad pueda ser tratada con medicamentos novedosos". Xisco nos invita a la carrera de las ciudades. Todo el dinero que se recaude irá a ensayos clínicos. Para que las personas como Xisco tengan una segunda oportunidad. "Espero veros allí", nos dice con fe.