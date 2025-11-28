La experiencia resulta muy positiva, "los niños cambian, directamente ya están felices , contentos con sus hermanos, con su comida, con su cama

Ana Bartolomé, enfermera pediátrica y Alejandra Copolo, pediatra de la Unidad de Hospitalización a domicilio pediátrica, recorren domicilios

Iniciativas como la del hospital Marqués de Valdecilla, en Santander, dan fe del lujo de nuestra sanidad. Han puesto en marcha una hospitalización pediátrica en las casas para los más pequeños. Esto permite a los niños con patologías agudas seguir el tratamiento en entorno muchísimo más agradable para ellos.

Ana Bartolomé, enfermera pediátrica y Alejandra Copolo, pediatra de la Unidad de Hospitalización a domicilio pediátrica, recorren domicilios antes de volver a planta. Preparan toda la medicación y el material para los niños en una bolsita.

Alejandra destaca que "estamos intentando hacer que esa experiencia que siempre es un poco mala, estar ingresados porque están enfermos ,pues intentar hacerla un poco mejor, que estén en la comodidad de sus casas que estén más tranquilos".

Ana coincide en que la experiencia resulta muy positiva, "los niños cambian, directamente ya están felices , contentos con sus hermanos, con su comida, con su cama, con sus juguetes, te lo enseñan, se relajan. Los pacientes que pueden irse a domicilio son aquellos que veamos que están teniendo una buena evolución y que podemos poner ese tratamiento en el domicilio.

Mía es una de las pequeñas que está viviendo en casa su enfermedad.

Lorena, su madre, confiesa que a su hija "la dolía la piel, dijeron que necesitaba un ingreso hospitalario porque el tratamiento era intravenoso. Estuvimos allí hasta el martes, nos formaron allí en el hospital, como lo teníamos que hacer . Aquí está mucho mejor, más contenta, más tranquila, ha descansado mucho más, en el hospital no dormía, se asustaba, tenía miedo. Está contenta, feliz". Alejandra cree que hasta se recuperan más pronto, informan Asier Bailez.