El mapa de los países que vetan la carne de cerdo española

Peste porcina: ¿Es seguro comer carne de cerdo?

La epidemia de peste porcina no es peligrosa para los humanos pero sí para la economía de los humanos, en este caso de las granjas españolas porque continúa el goteo de países que vetan la carne de cerdo de nuestro país.

19 estados ya la vetan incluidos Canadá, Estados Unidos, México o Japón. Otros 24 países frenan las compras, pero solo de la carne de cerdo que procede de Barcelona, entre esos países está China.

En la Sierra de Collserola continúa el dispositivo de control y ha aumentado el número de jabalíes contagiados por la peste porcina, informa Quin García.

Permanece blindado el perímetro de seguridad, 6 kilómetros preocupan especialmente. Ahí el pasado viernes 2 jabalíes muertos dieron positivo en peste porcina africana, a los que hoy se suman otros 7.

Nueve animales en total, encontrados en la misma zona. El ministro Planas dice que "no cambia ni el diagnóstico de la situación ni los protocolos de actuación". Los nuevos casos encontrados están muy cerca de los otros dos detectados la semana pasada, por lo que el perímetro de seguridad no cambia.

Planas ha explicado antes de comparecer en el Pleno del Senado que en los últimos días se han encontrado un total de 40 cadáveres de jabalíes en la zona perimetrada, de los cuales han dado positivo nueve, tras los dos primeros del pasado viernes y los siete comunicados hoy por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete. "No cambia ni el diagnóstico, ni los protocolos de actuación. Vamos a continuar sin bajar la guardia, actuando, porque tenemos este foco localizado", ha subrayado.

En cuanto a las actuaciones en granjas de cerdo, se han visitado las explotaciones de ganado porcino localizadas en el área de 20 kilómetros en torno la zona infectada, sin que se haya detectado sintomatología ni lesiones compatibles en ninguna de ellas. "Según la información que recibimos de la Generalitat de Cataluña, no hay ninguna explotación porcina que está afectada dentro de ese término", ha señalado Planas, que califica esta noticia de "positiva", pero "sorprendente".

No se descartan más casos

Sin embargo, el titular del ramo no esconde que es probable que se conozcan más casos positivos en la zona perimetrada en los próximos días. "No descarto que como consecuencia del trabajo muy intenso que está llevando a cabo la UME, el Seprona de la Guardia Civil, los guardias rurales, los Mossos de escuadra, los policías locales se encuentren más cadáveres, pero lo importante es que tenemos encapsulado el espacio", ha subrayado.

Además, Planas ha precisado que ha sido el Gobierno de España el que ha llamado al equipo de emergencia veterinaria de la Comisión Europea (CE), que se han desplazado a la zona afectada para apoyar a las autoridades españolas a enfocar la lucha contra la PPA en núcleo urbano y en animales silvestres.

"Queríamos simplemente mostrar la intensidad del trabajo y la forma totalmente transparente de la tarea que estamos haciendo. Estamos ante una situación en la que continuamos teniendo mucho riesgo, por lo que no hay que bajar la guardia", ha zanjado.

El ministro ha destacado, una vez más, que el consumo de carne de porcino es totalmente seguro, y que intentarán mantener al máximo las exportaciones.

Joaquín Núñez, teniente coronel jefe del batallón de la UME, pone el foco en la extracción biosanitariamente segura de estos restos, transporte de muestras y del transporte de los propios animales".

Después toca desinfectar minuciosamente las herramientas de trabajo. La peste porcina africana no afecta a los humanos pero sí puede transmitirse, de ahí la importancia de cercar el perímetro.

Carlos Prieto, delegado del Gobierno de Cataluña, señala la importancia de que "en el perímetro no salga ningún patógeno que pueda contaminar”