Los jabalíes muertos por peste porcina africana han sido hallados en la montaña de Collserola, en Barcelona

El virus no se contagia a las personas ni por contacto ni por consumo del animal, pero es altamente contagioso para cerdos y jabalíes

Compartir







En España, hacía más de 30 años que no se registraban casos de peste porcina africana, una enfermedad que no se transmite a humanos pero que puede ser terriblemente contagiosa y letal con los cerdos. De momento, los casos han sido encontrados en el macizo de Collserola en Barcelona, y han afectado a seis jabalíes, aunque solo hay dos confirmaciones oficiales. Las consecuencias económicas son ya tremendas. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha querido mandar un mensaje de tranquilidad, tal y como informa en el vídeo Anna Ariño.

Los jabalíes muertos por peste porcina africana han sido hallados en la montaña de Collserola, en Barcelona. De momento, solo han sido confirmadas dos muertes por esta enfermedad. Queda pendiente la confirmación de otros cuatro casos.

PUEDE INTERESARTE El dúo musical Sonia y Selena se separa: los motivos

“Cuando se nos comuniquen, nos trasmitan las muestras de estos cuatro casos, podremos como Gobierno de España confirmar esta circunstancia”, ha asegurado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que ha mandado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía: “el abastecimiento alimentario de carne de porcino está asegurada y, en segundo lugar, porque evidentemente no tiene nada que ver con la salud humana”.

Medidas para la contención del virus

El virus no se contagia a las personas ni por contacto ni por consumo del animal, pero es altamente contagioso para cerdos y jabalíes. Puede esparcirse a través de las ruedas de un coche o una bici o por una pisada, así que se ha establecido un perímetro de 6 kilómetros alrededor de la zona donde se ha detectado el foco y se ha suspendido cualquier actividad de caza y trabajos forestales.

PUEDE INTERESARTE El sarampión resurge en el mundo gracias a los antivacunas

Además, hay un segundo perímetro de veinte kilómetros con 39 explotaciones porcinas que deberán permanecer confinadas al menos un año bajo controles estrictos. Por ahora, se desconoce si hay más animales infectados.

“En esa cápsula de esos 20 kilómetros es donde debemos concentrar todos los esfuerzos para tratar de erradicar, de limpiar, todos los posibles casos que pudiera haber en esa zona y evitar su propagación”, ha indicado Planas.

Ya se han suspendido las exportaciones de cerdos a 44 países, lo que incluye embutidos, jamones, grasa de cerdo, vísceras o materias primas para piensos.

“De los 400 certificados de exportación para productos de porcino a 104 países, un tercio se encuentra bloqueado en estos momentos y estamos trabajando para conseguir que efectivamente puedan de nuevo abrirse a la mayor celeridad”, ha explicado el ministro.

Eso sí, en más de la mitad solo se veta la importación de carne de cerdo de Barcelona, la provincia afectada, como ocurre con la UE, a donde se exporta el 58% de la producción de porcino de nuestro país, o a China, a donde exportamos el 12,5%.

Desde el ministerio, asegura su titular, están “en contacto con cada uno de los países” para “intentar limitar el impacto económico de las consecuencias de ello”.

No existe vacuna para la peste porcina africana, pero la enfermedad se puede contener si se actúa rápido.