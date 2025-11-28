El dúo musical Sonia y Selena se separa: los motivos

Apenas un año después de su regreso, el dúo musical Sonia y Selena ha quedado disuelto

Apenas un año después de su regreso, el dúo musical Sonia y Selena ha quedado disuelto por decisión unilateral de una de sus componentes, Sonia Madoc, "debido a varias divergencias", ha informado la agencia de representación Equipo Locamente Talent, que pide disculpas por no poder cumplir con todas las "actuaciones pactadas", informa Carla Infiesta.

"Pedimos disculpas a todos los compromisos y eventos que no podrán contar con las actuaciones pactadas. Iremos resolviendo cada caso uno a uno", ha añadido la agencia de representación en un comunicado que hizo publico este jueves a través de las redes sociales.

"Hoy es un día triste para el pop nacional y para las personas que formábamos parte de este proyecto. Sin embargo no tenemos duda de que la música y el legado de Sonia y Selena siempre seguirán vivos", ha señalado.

El dúo musical formado por Sonia Madoc (Barcelona, 1974), la rubia, y Selena Rodríguez (Castellón, 1975), la morena, se conocieron en el año 2000 en el estudio del productor Xasqui Ten y un año después lanzaron su conocida canción ‘Yo quiero bailar’.

Diez años después del fenómeno volvieron a reunirse por el aniversario para regrabar su canción estrella, pero la colaboración tampoco cuajó.

En 2024 anunciaron su reunión, esta vez "desde la armonía, desde el buenrollismo" y de hacerlo por su "propia voluntad", para ofrecer sus primeros conciertos en décadas y participar en Benidorm Fest 2025 con ‘Reinas’.

Divorcios entre grupos populares del 2000

Una despedida que llega todavía en plena resaca de la separación de Andy y Lucas. Y es que parece que los grupos más populares del 2000 no paran de divorciarse. Ya lo vimos hace un año cunado Leire dejaba La Oreja de Van Gogh.

Ahora Selena se ve obligada a cancelar también sus compromisos con Sonia. Y dejar atrás una relación que no fue del todo idílica.

Pero que sin duda ha unido generaciones que describen al dúo como historia de España. Hasta la exministra de Igualdad, Irene Montero, confesaba en una entrevista con David Andújar en 2023 que es fan.

Y que con el tiempo se han convertido en un referente feminista y del colectivo LGTBIQ+.