Alejandro Sanz, el artista español más galardonado, sigue buscando la "canción perfecta".

En el disco vuelve a unirse con Shakira, más de 25 años después de 'La Tortura'.

Da igual los años que pasen. Alejandro Sanz, el artista español más galardonado, sigue buscando la canción perfecta. Y por eso presenta un nuevo disco 'Y ahora qué mas'.

Tras dos años dentro de un estudio Alejandro sale de él con 13 canciones bajo el brazo y una intención clara que mantiene desde sus inicios: "Intentar buscar la mejor canción, como he hecho toda la vida".

Dejando una búsqueda plasmada en ¿Y ahora qué más?, la segunda parte de su nuevo disco. Nada menos que "el primer disco que hago con ilusión de hacer música".

En él reúne hasta 7 colaboraciones, como Rels B, Emilia o Shakira, con quien más de 25 años después de 'La Tortura' une de nuevo su voz. "Ella agarró el tema y se lo llevó y la tuve que decir si me lo iba a devolver", dice entre risas.

En un disco que ya le ha dado varias alegrías, como dos Latin Grammy, que lo mantienen como el artista español más premiado por la academia. Ahora, Alejandro Sanz pone el foco en su gira mundial del año que viene con más de 50 fechas confirmadas. Sanz dice que tiene ganas de ver las caras de sus fans.