'Wonderland': los secretos del arte de Annie Leibovitz

La fotógrafa Annie Leibovitz ha presentado este viernes su mundo en 'Wonderland', su primera gran exposición en España.

Annie Leibovitz admira a los reporteros que "pierden la vida" por sacar una imagen

La fotógrafa Annie Leibovitz ha presentado este viernes su mundo en 'Wonderland', su primera gran exposición en España, promovida por la Fundación Marta Ortega Pérez, donde no faltan imágenes de Rihanna embarazada, "una mujer superinteligente", o de Penélope Cruz, a la que logró captar su esencia o Almodóvar, Elon Musk o Salman Rushdie.

La exposición de Leibovitz (Connecticut, Estados Unidos, 1949) muestra cinco décadas de la trayectoria de una autora que firma algunas de las imágenes más representativas de la cultura pop y de la historia de su país. "He estado en una posición en la que he podido fotografiar una época de mi vida", ha afirmado, por lo que la exposición es un "documento histórico del mundo que nos ha tocado vivir".

"Todo el mundo es interesante. Todo el mundo tiene algo", ha advertido Leibovitz, al incidir que su verdadero interés es el retratismo y "entender" a la persona, además de descubrir el proceso creativo de otros artistas.

Si algo respeta la legendaria fotógrafa es el fotoperiodismo. "Es la fotografía más extraordinaria" y ha alabado el trabajo de los reporteros que "pierden la vida" por sacar una imagen.

Ha destacado que en su trabajo "por encima de todo", piensa en la atemporalidad de sus fotos. "Me gusta que duren", ha dicho Annie Leibovitz durante el recorrido por la exposición con casi un centenar de periodistas por las salas en las que también se exhiben vídeos de Bruce Springsteen, de su agente, Karen Mulligan, o de la directora creativa Grace Coddington detallando su minuciosidad, su cabezonería y su determinación a la hora de realizar su trabajo.

El espacio de la Fundación MOP en el puerto de A Coruña abrirá sus puertas este sábado hasta el 1 de mayo de 2026 y permitirá contemplar cientos de imágenes (muchas de ellas expuestas por primera vez) de la fotógrafa que realizó los retratos del rey Felipe VI y la reina Letizia que cuelgan de las paredes del Banco de España. "Los dos se sorprendieron de que quisiera hacer una foto tan formal, pero me interesaba partir de la tradición".

A pesar de que dos salas de la exposición están dedicadas a la moda y a Hollywood, la fotógrafa asegura que cuando comenzó no se tomaba la moda "muy en serio. Me interesaba la técnica más que la moda", por eso desvela que se pasaba horas frente a los quioscos de prensa para observar el trabajo de fotógrafos a los que admiraba, pero "no puedes hacer una foto de moda sin ver la moda".

Confirma que fue Anna Wintour, la editora de Vogue, quien la hizo convertirse, definitivamente, en fotógrafa de moda.

Annie Leibovitz explica en la exposición cómo hace su trabajo

Además de un recorrido por su trayectoria, la exposición muestra su visión de su trabajo como un espejo, en el que también se revela cómo lo realiza. En algunas de las imágenes introduce, sin palabras, un comentario social en lo que ha denominado su "faceta periodística".

Es el caso de una fotografía de Kim Kardashian con su hija en brazos, haciéndose un retrato con el móvil y con su exmarido haciendo otra con el Ipad, además de la de Leibovitz.

La exposición comienza con un mural, que denomina el del "aprendizaje" para los jóvenes fotógrafos, con las imágenes de la gira de los Rolling Stone, en 1975, a la que se unió cuando todavía era estudiante argumentando que sabía utilizar el color, "pero no era cierto". Después de comenzar en la revista 'Rolling Stone', pasó a 'Vanity Fair', donde se vinculó a la realidad social, una etapa tras las que desembocó en 'Vogue' con la moda y Hollywood a sus pies.

Imágenes icónicas: de la última de John Lennon al embarazo de Demi Moore

La artista que tomó la última imagen de John Lennon antes de su asesinato, firma imágenes icónicas como la de la actriz Demi Moore (1991) desnuda y embarazada, que fue una controvertida portada de Vanity Fair, replicada después por cantantes como 'Rihanna'. También tomó retratos menos conocidos como el de Tom Cruise o una joven Scarlett Johansson.

Sostenidas con chinchetas, las fotografías muestras la evolución de la fotógrafa con imágenes de deportistas y activistas por el medio ambiente y los derechos humanos, sus padres conduciendo y hasta su 'camello"

Ganadora del Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 2013, la muestra de Leibovitz subraya su interés por escritores, artistas visuales o el paisajismo.

Meticulosidad

"Cuando realicé un reportaje a distintos poetas para la revista Life, me leí la obra de todos ellos; me preguntaba si en la fotografía se podría representar", ha comentado sobre su meticulosidad.

Un detalle que pone de manifiesto en sus libros 'Wonderland' o 'Mago de Oz', historias que trasladó a imágenes mientras leía esos cuentos a sus hijas y en las que involucró a diseñadores como Karl Lagerfeld o Tom Ford.

Reconoce que no estaba segura de querer hacer este exposición, pero su visita a la de Irving Penn, junto a Marta Ortega y Carlos Torretta, borró sus dudas. "Se me saltaron las lágrimas, y aquí estamos", ha argumentado, partidaria de llevar el arte a todos los lugares, "ciudades grandes o pequeñas".

A sus 76 años, ha dicho con una sonrisa que "no se habla de lo maravilloso que es envejecer. Te relajas más, sabes lo que haces, aunque sigues sin saber si está bien o mal".