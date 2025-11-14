Cinco premios para Bad Bunny y un homenaje a Rafael marcan los Latin Grammy 2025

Bad Bunny se corona como el gran protagonista de la gala de los Latin Grammy

Las VegasBad Bunny se coronó como el gran protagonista de la gala de los Latin Grammy, llevándose cinco galardones, incluido el más codiciado de la noche: Álbum del Año. Partía con 12 nominaciones y celebró sus premios entre aplausos y la emoción de quienes lo acompañaban. En su discurso, dedicó su triunfo a los jóvenes de Latinoamérica: “Nunca paren de soñar, ni de ser ustedes”, animó el artista.

Nunca paren de soñar, ni de ser ustedes

El puertorriqueño no fue el único en brillar: el dúo argentino Catriel y Paco Amoroso igualó su número de premios con cinco gramófonos, consolidándose como otra de las grandes revelaciones de la noche. La cantante colombiana Karol G se llevó Canción del Año, reafirmando su relevancia en la música latina.

Supongo que siempre lo soñamos, pero nunca creemos que pueda pasar

Además, España tuvo una destacada representación. Alejandro Sanz sorprendió al público al llevarse uno de los galardones, con un gesto de humor hacia Bad Bunny: “Benito, te lo he robado, perdóname”. Aitana, por su parte, consiguió su primer Latin Grammy gracias a Cuarto Azul, confesando: “Supongo que siempre lo soñamos, pero nunca creemos que pueda pasar”.

La gala también rindió homenaje a Rafael, quien subió al escenario tras una larga pausa y recibió el reconocimiento como Persona del Año, prometiendo: “Prometo solemnemente que volveré muchísimas veces”.

Prometo solemnemente que volveré muchísimas veces

La ceremonia cerró con una celebración de la música latina en toda su diversidad, dejando a Bad Bunny como el gran triunfador, mientras artistas españoles dejaron también su huella en una noche histórica en Las Vegas.