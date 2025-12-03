'En boca de todos' entrevista a Carmen Fúnez, vicesecretaria del PP

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, continúa en el punto de mira y la razón no es otra que el haber asegurado que no conocía bien a José Luis Ábalos, ya que afirmó lo siguiente en unas declaraciones que concedió en una entrevista: “Desde el punto de vista personal, era un gran desconocido para mí”.

Unas declaraciones que no han pasado desapercibidas para nadie y menos para los dirigentes del Partido Popular, que no han dudado en arremeter contra el presidente. Para opinar sobre ello, en ‘En boca de todos’ hemos contado con la intervención de Carmen Fúnez, vicesecretaria de sanidad y política social del PP, que se ha mostrado rotunda.

“Pedro Sánchez ha hecho de la mentira su herramienta política diaria y lo único que está haciendo es protegerse. Piensa que los españoles somos tontos”, apuntaba, muy rotunda, la que forma parte del equipo de Alberto Núñez Feijóo.

“Después de haberlo designado como su defensor en la moción de censura que le permitió llegar a la presidencia, de nombrarlo número dos y de encargarle el Ministerio de Fomento… Si pretende que nos creamos que no había una relación personal, es imposible de admitir por parte de ningún español”, añadía.

Pese a estas actitudes que han salido a la luz, la intención de voto al PSOE no ha bajado considerablemente y eso ha hecho que Nacho Abad se pregunta si se puede mentir en política y que no pase nada, a lo que la entrevistada ha respondido: “La mentira tiene que estar fuera de la política”.

“Todos los vicesecretarios de organización del PSOE han pasado por la cárcel. Ha estado Cerdán, ahora Ábalos y al que pretendían nombrar, Paco Salazar, ya sabemos en la situación que se encuentra por las denigrantes y deleznables expresiones de acoso sexual que estamos conociendo”, apuntaba.

Para cerrar su intervención, Nacho Abad le ha preguntado si, de salir el Partido Popular elegido, habría mentiras y corrupción: “El compromiso de Alberto Núñez Feijóo es totalmente y absoluto por tener un gobierno honesto, honrado y que cumpla con la ley”, declaraba ella.

La exmujer de José Luis Ábalos desmonta a Pedro Sánchez

Carolina Perlés intervino en directo esta pasada noche en el programa 'Código 10' y desmontó la versión de Pedro Sánchez. Asegurando que sí tenía relación personal con José Luis Ábalos y que llegó a dormir en su casa.