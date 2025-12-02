El cantante utiliza sus conciertos como altavoz para pedir el abstencionismo electoral

En mitad de su quinto concierto en el Movistar Arena de Madrid, el cantante Dani Martín reflexionaba el pasado viernes 28 de noviembre, sobre la realidad política que atraviesa el país, mostraba su falta de conexión con los políticos que lideran España en este momento y pedía abiertamente a su público que no acudiera a las urnas: “A ninguno. No nos representan”.

Tras más de cuarenta minutos a un ritmo vertiginoso, el cantante Dani Martín se sentaba en mitad del escenario del estadio Movistar Arena en Madrid y se sinceraba con las 18.000 personas allí presentes. El cantante reflexionaba sobre su carreta musical y sin previo aviso comenzaba su discurso con tintes políticos: “Lo siento, pero a veces me meto en barros y batallas y en malos entendidos. Quiero vivir en un lugar con libertad de expresión. Que no nos merecemos a ninguno de los políticos que tenemos en estos momentos”.

Una reflexión que terminó con el que fuera el líder de la banda musical ‘El canto del loco’, animando a sus seguidores a no acudir a las urnas en próximas elecciones: “Yo os animo a que no votéis a nadie. Para que se den cuenta de que no nos representa ninguno. Absolutamente ninguno. Todos buscan algo de nosotros. Espero que a los jóvenes no se lo pongan más difícil”.

Tras escuchar las reflexiones del artista, en el plató de ‘En boca de todos’ se ha abierto un debate sobre a dónde nos llevaría que nadie acudiera a la urnas y de la “estupidez” del mensaje lanzado ante sus seguidores. Nacho Abad se ha mostrado completamente contrario a la reflexión de Martín y ha querido que Carlos Segarra, a favor de la misma, a que nos dijera a dónde nos llevaría que nadie votara en nuestro país.