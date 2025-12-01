Tras 50 años de carrera, se despide con un "Último vals", pero la duda persiste: ¿será realmente este su adiós definitivo?

MadridJoaquín Sabina se despide de los escenarios, aunque muchos se preguntan si será un adiós definitivo. Anoche ofreció lo que podría ser su último concierto tras más de 50 años de carrera, repasando los grandes éxitos que han acompañado la vida de varias generaciones. Rodeado de su banda y ante un público emocionado, Sabina recorrió su historia musical poniendo voz a temas inolvidables como “Y sin embargo” o “Pacto entre caballeros” durante más de "19 días y 500 noches"...

Entre aplausos y una imagen visiblemente conmovida, Sabina subió una vez más al escenario que tantas veces ha pisado, recordando canciones que marcaron su historia y la de sus fans.

Además, no estuvo solo: muchos compañeros de profesión se unieron para acompañarle en su Madrid, esa ciudad que ha sido siempre su escenario y su inspiración. “Hace 30 años escuchándolo todos los días de mi vida. Sabina, son letras, es historia”, comentaba un espectador emocionado.

El público reconoció al poeta que ha sabido transformar la cotidianidad en versos y melodías, y que con canciones como “Quién me ha robado el mes de abril” o “Contigo” dejó constancia de su talento para narrar la vida con ironía y sentimiento. Hoy, dicen adiós a quien muchos consideran "el mayor poeta que este país ha dado", aunque la despedida viene acompañada de un signo de interrogación: ¿será realmente su último concierto?

Entre tristeza y gratitud, el maestro se despidió sin portazo, recorriendo un "Último vals" que inició como un joven lleno de sueños, ya no rotos sino cumplidos. Se despide como un maestro de la canción española y rey de las "Mentiras Piadosas", dejando un legado que seguirá resonando en cada acorde y en cada verso que nos regaló.

Durante el concierto, emocionado y conmovido, ha recordado que incluso en la despedida, su música seguirá acompañando a todos quienes alguna vez la hicieron banda sonora de sus vidas. De momento, solo nos queda vivir en la "Calle melancolía"... Esta última gira, "Hola y Adiós", que anoche se quedó en un adiós definitivo tras haber dado la vuelta al mundo.