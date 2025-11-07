Logo de cuatrocuatro
Rosalía lanza un disco innovador, 'Lux', que ya es el más vendido en las plataformas online

Rosalía en la 'listening party' de su nuevo disco en BarcelonaRedacción digital Noticias Cuatro
Después de tres años de espera, finalmente ha llegado el momento. Rosalía lanza hoy Lux, su cuarto álbum, un disco arriesgado, innovador y multilingüe, en el que canta hasta en 14 idiomas. Desde los primeros minutos, las redes se llenaron de reacciones emocionadas: fans que analizaban cada frase, cada acorde, como si fuera un tesoro.

Ya tengo una de las frases del disco de fondo de pantalla: 'Yo que vengo de las estrellas, hoy me convierto en polvo para volver con ellas'”, comparte un seguidor mientras lo muestra. Otra fan confiesa: “Cada cosa que saca marca un antes y un después en la industria musical. Hace todo distinto y siempre llama la atención”. En menos de 24 horas, Lux ya se ha convertido en el disco más vendido en plataformas online, consolidando su impacto y la admiración de la industria.

Del show en Callao a la filtración del álbum

El camino hacia Lux estuvo lleno de momentos que mantuvieron en vilo a los fans. La partitura de una canción se filtró, anticipando los acordes que precederían a su aparición en Callao, Madrid, donde Rosalía hizo un performance multitudinario, mostrando por primera vez la portada del álbum. Calles abarrotadas y miles de seguidores llevaron al Ayuntamiento a cuestionar la legalidad del evento por poner en peligro a los asistentes.

Temas como 'Berghain', 'Mío Cristo' y 'La Perla' se posicionan como favoritos desde el primer día. Incluso antes del lanzamiento oficial, Reliquia se filtró junto al resto del disco por WhatsApp, provocando que los fans se revolucionaran y compartieran su emoción en tiempo real. La listening party en Barcelona cerró la cuenta atrás, dejando a todos preparados para la llegada de Lux.

Hoy, el disco está al alcance de todos y los totales de fans, sus citas y reacciones confirman que Rosalía vuelve a marcar un antes y un después, consolidándose como una de las artistas más audaces y vanguardistas del panorama musical actual.

