Isabel Díaz Ayuso acusa a Podemos de utilizar la teoría del reemplazo y Pablo Echenique opina sobre ésta en 'Todo es mentira'

En su entrevista en 'El programa de Ana Rosa', Isabel Díaz Ayuso se ha pronunciado sobre la última intervención de Irene Montero donde ha pedido "legalizar inmigrantes que no pueden votar" asegurando que esto se denomina "teoría del remplazo", es decir, "sustituir a la población nativa por movimientos masivos irregulares". Ahora, en 'Todo es mentira', programa en el que se han percatado de que ambas coinciden, reciben a Pablo Echenique para que de su opinión sobre el tema.

Pablo Echenique tilda de "gilipollez" la teoría del reemplazo

El colaborador explica que la teoría reemplazo tiene otro nombre y ese es "plan Kalergi": "Una teoría conspiranóica básicamente nazi que dice que hay una élite mundial que organiza que venga gente de fuera a sustituir a los autóctonos para destruir las naciones europeas". Además de "nazi", Pablo Echenique tiene otro adjetivo para definir esta teoría: "es una gilipollez". "Todo el mundo sabe que la gente migra por mejorar las condiciones de vida de su familia. No hay ningún plan", añade.

Por lo que el exportavoz de Podemos considera que "es evidente que Irene está utilizando un recurso retórico" puesto que "es imposible llevar a cabo un reemplazo": "Es una gilipollez". De hecho, que "haya gente que diga que lo dice en serio pues habla muy mal de él".

Sin embargo, Risto Mejide señala que fue la propia Montero quien afirmó que "lo siguiente es cambiar la ley para que puedan votar", pero el colaborador no le ve nada malo porque "Podemos está a favor de que la gente que vive y trabaja en España pueda votar en España": "Es una posición política, yo estoy a favor".

Su opinión sobre la gente de color "marrona"

Otra de las polémicas palabras de Irene Montero han sido que hay que remplazar a los fachas por gente "china, negra o marrona", por lo que el presentador le pregunta si considera que "eso también es un recurso retórico": "Sí, lo que está diciendo Irene es que si alguien sobra en España no es la gente precarizada, la gente sin papeles, son los fachas y es un recurso retórico porque obviamente, ni tú puedes reportar a 800.000 personas irregulares, ni tampoco vas a deportar fachas. Es absurdo".

Y, aunque Risto Mejide prefiere una España "en la que quepa todo el mundo" puesto que Ione Belarra le denominó con este adjetivo durante su pasada entrevista: "Sobro yo también". "Yo querría que todo el mundo dejara de poner etiquetas a los demás. O sea, estoy harto de que especialmente una parte de la clase política siga etiquetando a los que no piensan como ellos y yo, sinceramente, no lo comparto porque a mí que me etiquete otra persona, digo, 'Déjame en paz de mis etiquetas'. Yo creo que hemos tardado demasiado en quitarnos ya esta categorización absolutamente abusiva", añade.