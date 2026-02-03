Lara Guerra 03 FEB 2026 - 17:57h.

Risto Mejide reclama la falta de financiación para "el avance científico espectacular" de Mariano Barbarcid

El nombre de Mariano Barbacid ha recorrido el mundo después de darse a conocer por conseguir junto a su equipo eliminar el cáncer de páncreas por completo en ratas. El bioquímico madrileño es uno de los pioneros mundiales que dirige el Grupo de Oncología Experimental del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas.

Sin embargo, pese a desarrollar una estrategia triple de terapia y conseguir eliminar uno de los más mortíferos, estos logros profesionales se han visto limitados por la falta de financiación gubernamental. Pese a esta situación, se ha abierto un crowdfunding para que todo aquel que lo desee haga una donación y permitir así llegar al dinero necesario que permita hacer esto posible.

Risto Mejide analiza la falta de financiación: "Ha hecho un avance científico espectacular"

Risto Mejide no ha podido evitar mencionarlo en 'Todo es mentira' después de darse a conocer la noticia de que a través de un implante en el cerebro, un ciego recupera la visión: "Seguimos en contacto con Mariano Barbacid por el tema de cáncer de páncreas, que también ha hecho un avance con el tema de cáncer de páncreas espectacular. Y ojo porque necesita 30 millones de euros para acabar de implementar ese avance en los humanos y resulta que no los tiene".

Además, el presentador muestra su indignación: "Por si acaso estamos en contacto con él...ha abierto un crowdfunding y podríamos medirlo en mil cosas. En todos los presupuestos generales del Estado, que sabemos que se tienen que aprobar porque no están aprobados, pero es igual. Que no se pueda desviar una partida de 30 millones para este señor que ha hecho un avance científico de semejante magnitud...y que seamos un país que no tengamos 30 millones para esto me parece un fracaso de todo el mundo".