Al descubrir los detalles sobre la complejidad de los procesos de investigación sus informaciones Javier Chicote, Risto Mejide reacciona

Javier Chicote desvela en 'Todo es mentira' los detalles de la retirada del dispositivo que vigilaba el avión de Delcy Rodríguez

Después de que Javier Chicote interviniese en 'Todo es mentira' para detallar la información en exclusiva que traía el 'ABC' sobre el 'Delcygate', la vida del periodista llama la atención del presentador del programa pues cómo de complejo es hacerse con la noticia.

En este caso, Javier Chicote asegura que empezó a recoger frutos de aquella época pero, esta información en concreto, lleva con ella "como tres meses": "No sabéis cuánto y qué bonito además, pero eso no lo puedo contar porque es una película de espías y hay que proteger a las fuentes, pero cuando sea viejito y haga unas memoria, igual cuento algo porque es que ha sido apasionante".

Y es que, para Risto Mejide el colaborador tiene "una vida de espía también" porque está "en contacto todo el día con espías": "Cuando llegas a casa no puedes contar nada, ¿no? Tu pareja te pregunta qué tal el día y tú 'Bien'". "Si te lo cuento, te tendría que matar", bromea Javier Chicote.

Esto es así porque las fuentes del periodista "nadie sabe quiénes son": "Las personas más próximas pueden saber más o menos lo que he hecho, pero nunca identidades, ni nada parecido". Por lo que, normalmente no puede decir ni si quiera a dónde va, por lo que Risto Mejide acaba reaccionando: "Yo no querría ser tu pareja. No, no".