¿Por qué no deja de manar agua en Grazalema?

Acompañamos a los científicos del CSIC a medir el acuífero de Grazalema: todo apunta a que no hay hidrosismos

Con las lluvias de la semana pasada, los acuíferos de la zona de la sierra gaditana han quedado completamente saturados. En Grazalema, el agua salía hasta por los enchufes de las casas. Científicos del CSIC llevan días monitorizando el nivel de esas aguas subterráneas, porque hay riesgo de colapso del terreno, informan L Benito e I.Fernández.

Ya nos impresionó la pasada semana ver brotar el agua por las fachadas, los enchufes en Grazalema. Hoy nos impresiona una línea azul completamente vertical. La línea que indica los 2.500 litros que cayeron en Grazalema en sólo 20 días. Más de lo que cae en todo un año. No hay acuífero que lo soporte.

"Algunos conductos kásrsticos que estaban colgados a mucha altura se han activado, por eso está saliendo agua por las casas", señalan desde el CSIC.

En la sierra, el suelo es kárstico, roca caliza que actúa como una esponja, se llena de agua muy rápido, pero vaciarse, le lleva su tiempo. "Es un vaciado natural, no es como una esponja que podamos apretar", explica pedagógicamente Inés Galindo, coordinadora de Emergencias del CSIC.

Para ver cómo baja el nivel del agua, los científicos llevan días colocando sensores. "Sensores de medidas de presión que vamos a colocar bajo el agua".

El acuífero de Grazalema está lleno de grutas y túneles, hay riesgo de hundimiento del terreno y además, de momento sigue lloviendo. "Si esas grutas están cerca de la superficie y no tiene un techo alto, un soporte, puede colapsar".

Por eso, el CSIC seguirá trabajando en la zona, para garantizar un regreso seguro de los desalojados.