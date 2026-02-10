Todo apunta a que no se han producido hidrosismos en zonas de Málaga o Cádiz.

¿Qué son los hidrosismos que han obligado a evacuar Grazalema y por qué es el lugar donde más llueve de España?

Los que no han podido volver a casa son los vecinos de Grazalema, afectados por constantes temblores. Aunque todo apunta a que no se han producido hidrosismos en zonas de Málaga o Cádiz, son temblores originados en los acuíferos del subsuelo y los técnicos del CSIC siguen investigando en la zona, informa Victoria Talero.

Desde el pasado jueves investigan y creen que se trata solo de terremotos. Ha habido cerca de 100 desde el 3 de febrero tanto en Málaga como en Cádiz, cerca de 17 detectados por la población. Los expertos dicen que no hay riesgo porque estos terremotos deberían haber sido de nivel cinco. Los científicos no creen que estemos ante hidrosismos.

Quieren asegurarse de que no hay riesgos de derrumbe por colapso en el subterráneo

Acompañamos a los científicos del CSIC a medir el acuífero de Grazalema. "Vamos a poner un equipamiento que nos permite ver cómo baja el nivel para después tomar decisiones de cuál es el estado de preocupación", explica Sergio Ramos, investigador del Instituto Geológico.. Quieren asegurarse de que no hay riesgos de derrumbe por colapso en el subterráneo.

La gran cantidad de lluvia de estos días ha superado lo que habían visto hasta ahora. "Los acuíferos no solo están liberando una gran cantidad de caudal por donde les toca, sino que algunos incluso en algunos conductos caústicos que estaban colgados a mucha altura se han activado", explica Ramos.

Esos son los que están dando los problemas y los que provocan imágenes como de agua saliendo por las casas. Para medirlos instalan dispositivos de alta precisión. Así ven "cómo va evolucionando el nivel del agua en el acuífero. En este caso, lo vamos a configurar para que haga una medida cada 10 minutos", explica Jorge Jiménez, investigador del Instituto Geológico.

Cuando los técnicos determinen que es seguro, los vecinos desalojados podrán volver a sus casas.