Adiós al chorro polar: el sábado vuelve el sol

El chorro polar a unos 9 km de altura lleva dos meses cruzando la Península, pero va a subir y con ello permitir que las altas presiones lleguen y traigan sol.

La corriente en chorro que debería estar en el Polo Norte, sobre la Península: lloverá hasta mediados de febrero

El viento es la nueva amenaza en Andalucía, incluso más alla de los 120 km/h en zonas de puerto y 90 km/h en otras zonas de del este de Andalucía y de la península, pero la lluvia va a dar una tregua tras el récord histórico de Grazalema, 2.300 litros en tan solo 21 días. Veremos frentes de lunes a viernes.

Pero lo que va a llover a partir de ahora será más normal, con valores propios de estas fechas, entre 150 litros por metro cuadrado en Andalucía y 300 litros por metro cuadrado en el norte Penínsular. Volveremos a ver el sol. El chorro polar a unos 9 km de altura lleva dos meses cruzando la Península, pero este va a subir y va a permitir que las altas presiones lleguen. El sol llegará el sábado y aunque haya lluvias los frenten van a estar más deshechos y no tendrán la misma fuerza.