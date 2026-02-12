¿De dónde sale el agua que inunda Ubrique?

Todo lo que baja de pueblos cercanos como Grazalema o Villaluenga del Rosario ha hecho que desemboca en Ubrique.

¿Por qué no deja de manar agua en Grazalema?

En Andalucía cientos de personas siguen fuera de sus casas. En Ubrique, en Cádiz, llevan días achicando agua intentando frenar un torrente que inunda las calles y baja a toda velocidad por cuestas, escaleras y pendientes. Los operarios trabajan para reconducir el cauce, informa Laura García.

Se desliza con tanta fuerza que parece increíble pensar que lleva así desde el pasado fin de semana. Los vecinos intentan hacer vida normal, pero el agua se lo dificulta especialmente. Y son los servicios de emergencias los que se ven obligados a ayudarlos.

De forma provisional agolpan sacos y tablas, pero la desesperación no para de crecer. ¿De dónde sale tanta agua? Es decir, todo lo que baja de pueblos cercanos como Grazalema o Villaluenga del Rosario ha hecho que desemboca en Ubrique. Ahora, para direccionar la riada, se han creado estos tubos que llegan hasta el río para poder sobrellevar así, lo que queda de borrasca.