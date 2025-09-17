Durante su uso se pierde grasa y músculo pero al abandonarlo se recupera sobre todo grasa

Comer por ansiedad: el estrés y los horarios laborales influyen en nuestra dieta y productividad

Compartir







Se suele acusar a las dietas milagro, que prometen adelgazar kilos en días, de tener una eficacia cuestionable. Ahora, un nuevo estudio pone también el foco en los medicamentos adelgazantes, como Ozempic o Wegoby. Han desvelado que más de la mitad de los usuarios abandona el tratamiento antes de cumplir un año. Las farmacias insisten en la necesidad de usarlos con cuidado, informa en el vídeo Sara García.

No es solo en el plano sanitario. Estos medicamentos, utilizados normalmente para la obesidad mórbida y la diabetes, tienen un costo que Sanidad aún no asume completamente. Tomar las dosis necesarias podría llegar a suponer un desembolso de hasta 300 euros al mes solo en medicamentos.

PUEDE INTERESARTE España duplica el consumo de sal recomendado por la OMS lo que dispara el riesgo de enfermedades cardiovasculares

Su coste hace que la mayoría abandone el tratamiento

"Sería una ruina, una barbaridad", apunta una mujer a Noticias Cuatro. De hecho, su alto coste es la razón de que muchos pacientes dejen el tratamiento. Y es ahí cuando surgen más problemas de los que se suponía que resolvería. “ Se ha visto que durante su uso se pierde grasa y músculo pero cuando se abandona se recupera sobre todo grasa”, apunta Amil López, farmacéutica y nutricionista.

Un estudio europeo determinó que el 52% de adultos obesos abandonó el tratamiento con Ozempic o Wegoby después de un año. Para evitar trastornos mayores, se receta con precaución. "Yo lo que hago es ir bajando progresivamente e ir buscando la dosis más pequeña que le puede ayudar al paciente”, dice Teresa Martínez, jefa de Endocrinología en el Hospital Universitario de A Coruña (CHUAC).

PUEDE INTERESARTE Listado de alimentos que debes consumir para regular el sueño y tener un descanso efectivo

Algunos médicos proponen que Sanidad ponga una parte

Lo abandonan más los hombres y, sobre todo, quienes pertenecen a una clase social media baja, por ese factor monetario. “Si compro el medicamento a lo mejor no puedo comprar ninguna otra cosa”, asevera un hombre. Por eso, algunos pacientes proponen medidas: “Entiendo que debería estar cubierto por la Seguridad Social”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

No es un capricho o una 'solución fácil' para aquellos que tienen problemas de sobrepeso. La obesidad puede llegar a ser extremadamente limitante y es factor de riesgo en la mayoría de dolencias. Los médicos piden que lo subvencione el Estado, como ya hacen otros países europeos.