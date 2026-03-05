Visi, madre del niño asesinado en Sueca, denuncia que la familia del asesino confeso arranca los carteles de justicia para Álex mientras pasean por el pueblo como si nada

El acusado de matar al niño de Sueca se refugia en una única explicación: “Un ataque de locura”

Repleta de insultos y amenazas, así se encuentra la fachada de la casa del asesino confeso del pequeño Álex, el menor presuntamente asesinado a manos del padre de su amigo. Pero no son solo estas pintadas: la familia denuncia sufrir una campaña de acoso y derribo, dirigida sobre todo contra el amigo de Álex. Mientras tanto, la familia de Álex no deja de pedir justicia.

‘En boca de todos’ habla con Visi, madre de Álex, quien explica que siguen cruzándose con la familia del asesino confeso y no se cree sus declaraciones: “Con el temple y serenidad que piden, pero que ellos no tienen. Todo esto se lo habrá debido decir su abogado para lavar su imagen”.

Visi: "La gente que se siente acosada no va tan tranquila por la calle"

Además, comenta que la familia del asesino confeso está quitando los carteles que hay por el pueblo para pedir justicia para Álex: “Están arrancando los carteles de justicia para Álex, se ríen y van paseando por la calle como si nada. La gente que se siente acosada no va tan tranquila por la calle, es mentira”.

Visi explica por qué han arrancado los carteles de su hijo: “Dicen que el cartel provoca odio, pero este cartel no dice nada. Solo pedimos justicia para mi hijo. Por los medios van diciendo que son víctimas y que no puedes salir a la calle, y por detrás hacen lo que hacen. No tienen vergüenza”.