Se hacen vitales las imágenes de mujeres prendiendo un cigarrillo con la imagen en llamas del líder supremo, Ali Jamenei.

El mundo en llamas: los siete puntos calientes en el mundo hoy

Compartir







En Irán, las protestas masivas contra el régimen dan el salto a las redes sociales. En las últimas horas, se ha hecho viral esta tendencia. Fotografías de mujeres prendiendo un cigarrillo con la imagen en llamas del líder supremo, Ali Jamenei. Para acallar las críticas, el gobierno iraní ha decretado un apagón total de internet, mientras, se intensifican las revueltas en las calles.

El régimen no consigue reprimir las protestas que se intensifican. Asaltando vehículos de las fuerzas del régimen y edificios gubernamentales, como comisarías. Unas protestas que el régimen, desde su televisión, vincula con actores occidentales, con elementos terroristas apoyados por EEUU y el régimen sionista han causado extensos daños.

PUEDE INTERESARTE Comprar territorios no es nuevo: EEUU ya lo hizo con Dinamarca y las Islas Vírgenes

Mareas de gente inundan las calles de la capital

Mareas de gente inundan las calles de la capital, hartos de la represión bajo el régimen de los ayatolás. Se enfrentan a las fuerzas armadas que no dudan en abrir fuego para contener las protestas dejando decenas de muertos a su paso.

Para evitar la difusión de las protestas y también las imágenes de la brutal represión por las fuerzas del régimen, el gobierno ha impuesto un bloqueo total de las comunicaciones.

Mientras el hijo del depuesto Sah anima a los jóvenes a no abandonar las calles. "Tened claro que la victoria es vuestra" y sigue avivando las llamas de la revolución.