Susana Díaz, sobre la comparecencia de Zapatero: "Está dando la cara y respondiendo a todo desde el minuto uno"

Zapatero comparece en la comisión de investigación del ‘caso Koldo’ en el Senado

José Luis Rodríguez Zapatero comparece en la comisión de investigación del ‘caso Koldo’ en el Senado por su papel en los rescates y ayudas a la aerolínea Plus Ultra. El expresidente ha negado conocer al dueño de Plus Ultra y haber facilitado el rescate.

'En boca de todos' ha hablado en directo con Susana Díaz, senadora del PSOE, quien opina sobre la comparecencia de Zapatero: “Está dando la cara, está respondiendo a todos. Hace un par de semanas te dije en el programa que Zapatero es de los que da la cara y da explicaciones, y lo está haciendo desde el minuto uno”.

Susana Díaz: "Podría haber hecho lo que han hecho otros que han venido aquí, que es acogerse a su derecho a no declarar"

Además, compara la actitud de Zapatero en el Senado con la de otros políticos que han ido a declarar: “Podría haber hecho lo que han hecho otros que han venido aquí, que es acogerse a su derecho a no declarar. Está contestando a todo y, además, lo que sí me parece es que al final no le estamos dando dignidad al Senado, porque utilizar esto en plena campaña electoral no me parece bien”.

Por último, explica la relación actual que tiene con él: “Con Zapatero tengo buena relación, pero hace un par de años que no le veo desde el Congreso de Sevilla, más allá de algún mensaje".