Marisol desvela cuánto dinero se ha gastado en el increíble ajuar de su hija, Graciela

La reacción de los Jiménez al descubrir la boda entre Graciela y Juan en 'Los Gipsy Kings': "Estoy triste y alegre"

Compartir







Marisol se ha tomado la tradición del ajuar muy enserio en 'Los Gipsy Kings'. Después de que la Rebe y Susi se escaparan de casa y no pudiera haberles hecho esa dote tan generosa el día de su boda, la madre de las Jiménez ha mostrado lo que ha preparado durante tanto tiempo, comprando poco a poco todos los productos para su hija Graciela, de cara a su boda con Juan. "Cuando tú te casas, la madre te compra todo lo que necesitas en una casa para que tú no lo tengas que comprar", explicaba Susi.

La mujer de Iván ha confesado sentir "un poco de envidia" por el ajuar de su hermana, porque el suyo fue más pequeño por huir con su novio. Marisol ha mostrado, orgullosa, todos y cada uno de los detalles de lo que ha comprado para Graciela, que se ha quedado en 'shock' al ver lo que le han regalado: "Mira qué bonito todo. Yo tenía mucha ilusión de haceros esto", decía la madre.

Al ajuar no le faltaba detalle: "Tengo 10 pijamas de invierno, 15 de verano, tengo tres batas de casa", enumeraba Graciela. La joven no sabía cómo agradecérselo a su madre porque no se imaginaba que le iba a regalar tantos objetos. Además, Graciela ha reconocido que si llega a ver todo eso a los 12 años, se hubiera casado mucho antes: "Vamos a necesitar un tráiler para llevar todo esto a Sevilla", decía ella.

Todo lo que contiene el ajuar de Graciela

Una vez han bajado al salón, Graciela ha descubierto todo lo que le esperaba allí: electrodomésticos, cosméticos y productos de belleza, toallas, vajilla, ropa de cama, cubiertos y todo tipo de decoración para su futura casa con Juan. Con tantos productos, Susi se ha puesto algo celosa por no haber recibido ella lo mismo: "Me ha comprado hasta hilo para coser, pero yo no sé coser", confesaba Graciela.

Además, en el jardín Marisol tenía preparadas más sorpresas para su hija con un pack de productos de limpieza. Al ajuar de Graciela no le ha faltado un detalle. Se nota la ilusión y dedicación que ha puesto su madre, Marisol, en él ante la primera gran boda de los Jiménez en 'Los Gipsy Kings'.

"Dani no sabe lo que me he gastado"

Marisol también ha querido compartir el impresionante ajuar que le ha preparado a Graciela con sus amigas, Pamela, Luz, Samara y Chili, que han ido a la casa de los Jiménez para revisar la dote que le han preparado y han compartido su experiencia en ese proceso de compra. Algunas de ellas han ido comprando los productos para el ajuar de sus hijas a lo largo del tiempo, llegando a gastarse hasta 20.000 euros, aunque la madre de las Jiménez se ha gastado más de 9.000 euros: "Dani no sabe lo que me he gastado", admitía.

"Yo cuando vi el tuyo, dije que mi hija no iba a ser de menos, porque pasé mucha envidia, la verdad", confesaba Marisol, que se acostó el día de antes a las cuatro de la madrugada para prepararlo todo. Ahora, según sus palabras, queda lo peor: recogerlo todo.