Los cuñados ayudan a organizar la pedida de matrimonio a Juan

Juan llega a Plasencia por primera vez a la casa familiar de los Jiménez tras su pedida con Graciela: "Ya formas parte de la nuestra"

Plasencia ha sido testigo de una de las sorpresas más inesperadas, y deseadas, de toda la temporada de 'Los Gipsy Kings'. Graciela, Susi y Rebe se han encontrado en una plaza un grupo de bailarinas haciendo un espectáculo y se han parado a disfrutar de la coreografía, sin que la pequeña de las tres supiera realmente lo que le esperaba en breves instantes.

"Cuando van a terminar el baile hacen como un corro. Abren paso y veo a Juan con un ramo de flores y mucha actitud", decía Graciela muy sorprendida. En ese momento, todo el mundo ha comenzado a aplaudir y a celebrar el momentazo que estaban viviendo. El joven no ha dudado ni un segundo en arrodillarse y entregarle, a su ahora prometida, un anillo de pedida: "¿Te quieres casar conmigo?", preguntaba Juan entre una lluvia de pétalos rojos y papeles con forma de corazones.

Susi, Rebe, José, Iván y todos los bailarines han estallado de felicidad ante la respuesta de su hermana, que ha aceptado llena de felicidad: "Se ha hecho realidad. Cuando me sacó el anillo y me lo puso me encantó", reconocía la joven. Un momento lleno de magia, alegría y mucho romanticismo en la familia Jiménez que solo significa una cosa: ¡Nos vamos de boda!

La lluvia de ideas de los cuñados

Antes de la pedida de mano, Juan habló con los cuñados, que en un primer momento no dudaron en bromear un poco con él sobre su relación con Graciela. A pesar de eso, el joven les pidió ayuda de un asunto muy importante que cambiaría el rumbo de toda la familia Jiménez: "Necesito vuestra ayuda, los tres en confianza: me quiero casar", espetaba Juan.

En un primer momento, tanto José como Iván se lo han tomado a cachondeo, pensando que era una broma, pero pronto se dieron cuenta de que la petición del sevillano iba en serio: "¿Lo estás diciendo en serio? ¿Tú estás seguro?", preguntaba el marido de la Rebe. Juan ha reconocido que la quiere y que quiere pasar el tiempo que le queda con ella: "Se lo quiero pedir aquí en Plasencia porque va a ser especial para ella", admitía.

Además, el novio de Graciela les preguntó cómo se lo pidieron José e Iván. Tras esto, ha venido una lluvia de ideas sin llegar a una conclusión clara, pues al final han tenido que recurrir a Susi y Rebe para conseguir una propuesta matrimonial digna de la familia Jiménez que deje a Graciela con la boca abierta.

Juan: "Yo esto nunca lo he sentido"

Entre preparativos, Juan y Graciela han mantenido una conversación llena de ternura sobre su relación hablando del futuro: "Los dos somos muy tranquilos y yo creo que muchas peleas no va a haber. Contigo me he dado cuenta que no se puede juzgar porque yo me reía de mi hermana y ahora me ven muy enamorada", explicaba la joven.

Asimismo, Graciela ha confesado que siente mariposas y le ha preguntado a su novio qué siente él: "Yo esto nunca lo he sentido, cuando estoy contigo estoy muy bien", respondía el de Sevilla. La de Plasencia se ha deshecho en halagos hacia su futuro marido y le ha dicho que le encanta su acento: "Suena más bonito de tu boca cuando dices mi nombre, el acento me ha conquistado", reconocía Graciela. Parece que Cupido le ha tirado una flecha a los dos tortolitos, que se están dejando llevar por el romanticismo.