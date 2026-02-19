Dani establece un puesto de control en casa de los Jiménez para vigilar a Graciela y Juan

Los Jiménez conocen a Juan en la pedida de Graciela ante los nervios de ella: "Crece la familia"

Compartir







La relación entre Juan y Graciela avanza a pasos agigantados después de que en el capítulo anterior de 'Los Gipsy Kings' ambas familias se reunieran para la pedida de los jóvenes. Por eso, él futuro marido de Graciela ha llegado a Plasencia para conocer la casa familiar de los Jiménez. El comité de bienvenida ha recibido a la pareja, que ha llegado en coche con Dani y Marisol.

"Estoy muy contento", reconocía el padre, mientras que Graciela ha confesado que tiene un poco de miedo por asustar a su novio: "En mi casa hacemos bastante ruido". A la entrada de la casa de los Jiménez, Dani ha reunido a la familia al completo, en donde no ha dudado en darle una calurosa bienvenida a un tímido Juan que no se ha atrevido ni a abrir la boca.

Asimismo, Dani le ha dicho que quiere que se sienta "como en su casa" porque ya forma parte de ellos. Este recibimiento ha hecho que los cuñados, Iván y José, se hayan puesto algo celosos: "A este qué recibimiento, a nosotros la que nos dio", decían. Finalmente, el padre ha organizado la casa, haciendo que el joven duerma en la antigua habitación de Susi.

"¿Qué haces aquí tirado en el suelo?"

Una vez ha caído la noche en Plasencia, la calma parece que reina en la casa de los Jiménez, pero Dani no ha dudado en montar un puesto de vigilancia en el pasillo para asegurarse que no pasa nada la primera noche que duerme Juan y Graciela en la misma casa. Su hija se ha encontrado ese panorama: "¿Qué haces aquí tirado en el suelo? Pareces un vagabundo", preguntaba sorprendida.

Ante las insistentes preguntas de Graciela, finalmente Dani le ha confesado cuál es el objetivo que tiene al dormir en el pasillo: "Me da cosa decirlo, pero hoy estoy de control. Tengo que vigilar toda la noche", admitía. El padre ha explicado que no quiere que "pasen cosas raras" y que quiere "una boda", por lo que va a dormir en el pasillo para evitar que pase nada.

"A mi me da igual, como si duerme en la encimera, pero por Juan me da un poco de lache porque no lo conoce casi y va a pensar que mis padres se enfadan mucho", explicaba Graciela. ¿Logrará Dani su objetivo para controlar a su hija y su novio en la primera noche que pasan todos los Jiménez juntos?